ЄС планує скасувати санкції проти Сирії, які "перешкоджають стабілізації країни"
Євросоюз має намір тимчасово скасувати санкції щодо енергетичного та транспортного секторів, а також фінансових установ Сирії. Це сприятиме стабілізації країни
Про це пише Politico.
Так, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради ЄС з іноземних справ у Брюсселі сказав, що ЄС має намір скасувати ті санкції, які "перешкоджають стабілізації країни".
Своєю чергою голова євродипломатії Кая Каллас підтвердила, що 27 січня очікується рішення з "послаблення санкцій" проти Сирії.
"Сьогодні ми ухвалимо рішення... призупинити деякі санкції щодо енергетичного та транспортного секторів, а також фінансових установ", – сказав Барро.
В обмін на це сирійська влада повинна буде почати політичний перехідний період, який має "залучити всіх сирійців", а також дати відсіч "будь-якому відродженню" терористичної Ісламської держави й забезпечити контроль і зниження усіх запасів хімічної зброї адміністрації диктатора Башара Асада.
Раніше, на початку січня, Барро та його німецька колега Анналена Бербок відвідали Сирію, де зустрічалися з очільником повстанців Абу Мохаммедом аль-Голані, фактичним лідером країни після падіння режиму Асада у грудні 2024-го.
Водночас ЄС продовжує вважати терористичною організацію угрупування Хаят Тахрір аш-Шам, яку очолює аль-Голані. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у грудні попереджала, що зміна режиму у Сирії "відкриває можливості, але не позбавлена ризиків".
- 30 грудня 2024 року українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустрілася в Дамаску з фактичним лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.
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