ЄС планує скасувати санкції проти Сирії, які "перешкоджають стабілізації країни"

Про це пише Politico.

Так, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради ЄС з іноземних справ у Брюсселі сказав, що ЄС має намір скасувати ті санкції, які "перешкоджають стабілізації країни".

Своєю чергою голова євродипломатії Кая Каллас підтвердила, що 27 січня очікується рішення з "послаблення санкцій" проти Сирії.

"Сьогодні ми ухвалимо рішення... призупинити деякі санкції щодо енергетичного та транспортного секторів, а також фінансових установ", – сказав Барро.

В обмін на це сирійська влада повинна буде почати політичний перехідний період, який має "залучити всіх сирійців", а також дати відсіч "будь-якому відродженню" терористичної Ісламської держави й забезпечити контроль і зниження усіх запасів хімічної зброї адміністрації диктатора Башара Асада.

Раніше, на початку січня, Барро та його німецька колега Анналена Бербок відвідали Сирію, де зустрічалися з очільником повстанців Абу Мохаммедом аль-Голані, фактичним лідером країни після падіння режиму Асада у грудні 2024-го.

Водночас ЄС продовжує вважати терористичною організацію угрупування Хаят Тахрір аш-Шам, яку очолює аль-Голані. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у грудні попереджала, що зміна режиму у Сирії "відкриває можливості, але не позбавлена ризиків".