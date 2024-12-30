Сибіга у Дамаску зустрівся з новим лідером сирійських повстанців, - ЗМІ
У понеділок, 30 грудня, делегація з України на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою прибула до Сирії. Український міністр у Дамаску зустрівся з фактичним очільником країни Ахмедом аль-Шараа
Про це пишуть сирійські ЗМІ.
Зазначається, що до складу української делегації високого рівня увійшли міністр сільського господарства та спеціальний представник президента України.
Інших подробиць зустрічі Сибіги та аль-Шараи наразі не повідомляється.
Що передувало
Сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.
7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.
13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".
Пізніше повідомлялося, що Київ установив контакт із новою владою Сирії та готовий відновити дипломатичні відносини з країною, якщо новий уряд змінить рішення режиму Башара Асада про визнання порушення територіальної цілісності України. Зокрема, 27 грудня в межах гуманітарної програми Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна.
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