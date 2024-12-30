Сибіга у Дамаску зустрівся з новим лідером сирійських повстанців, - ЗМІ

Про це пишуть сирійські ЗМІ.

Зазначається, що до складу української делегації високого рівня увійшли міністр сільського господарства та спеціальний представник президента України.

Інших подробиць зустрічі Сибіги та аль-Шараи наразі не повідомляється.

Ukrainian Minister of Foreign Affairs Andrii Sybiha has arrived in Damascus to speak with Al-Sharaa. https://t.co/XvNSsuruHQ pic.twitter.com/grluCRA1E1 — NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) December 30, 2024

Що передувало

Сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".

Пізніше повідомлялося, що Київ установив контакт із новою владою Сирії та готовий відновити дипломатичні відносини з країною, якщо новий уряд змінить рішення режиму Башара Асада про визнання порушення територіальної цілісності України. Зокрема, 27 грудня в межах гуманітарної програми Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна.





