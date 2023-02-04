Про це заявив нардеп Микола Княжицький в етері Еспресо.

"УПЦ (МП) - це організація, яка шкодить національній безпеці. Ми маємо урядовий законопроєкт - він настільки слабкий, що з його допомогою обмежити діяльність так званих філій РПЦ буде фактично неможливо і на це підуть роки", - наголосив нардеп.

На думку Княжицького, хтось не хоче припинити діяльність РПЦ через якісь цілі.

"Думаю вони самі - за ними завжди стояли величезні кошти. Половина Партії регіонів туди ходила, їх фінансувала. На частину цих людей накладені санкції, але не на всіх. Їхній вплив у державних структурах є надзвичайно великим. Якщо приймуть наш законопроєкт 8221, - УПЦ (МП) в єдності з російською церквою існувати не зможе. Вона зможе існувати як незалежна церква. Не може держава визнавати, що вона є православною, бо в нас є єдина православна церква. Існувати як релігійне об'єднання, яке немає зв'язків з РПЦ, вони зможуть. Якщо брати законопроєкт уряду, то він не припинить їхню діяльність. Буде оскаржений в європейських судах, буде імітувати боротьбу з ними кілька найближчих років, а вони цей час будуть продовжувати існувати", - підсумував нардеп.