У Білорусі збили російський "шахед", - Гаюн

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Майже опівночі з'явилося повідомлення, що російський "шахед" підлітає до Мозиря. Втім, білоруську авіацію у небо не піймали.

Згодом стало відомо, що близько 00:55 дрон збили.

"За попередньою інформацією, дрон-камікадзе типу "шахед" був збитий силами ППО над Мозирським районом", - йдеться у повідомленні.

У моніторинговій групі додали, що близько цього часу було чутно вибухи, а за кілька хвилин дрон перестали фіксувати.