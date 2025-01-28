У Білорусі збили російський "шахед", - Гаюн
Вночі вівторка, 28 січня, під час дронової атаки РФ на Україну на території Білорусі зафіксували російський "шахед". Його, ймовірно, збили у Мозирському районі
Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Майже опівночі з'явилося повідомлення, що російський "шахед" підлітає до Мозиря. Втім, білоруську авіацію у небо не піймали.
Згодом стало відомо, що близько 00:55 дрон збили.
"За попередньою інформацією, дрон-камікадзе типу "шахед" був збитий силами ППО над Мозирським районом", - йдеться у повідомленні.
У моніторинговій групі додали, що близько цього часу було чутно вибухи, а за кілька хвилин дрон перестали фіксувати.
- Увечері понеділка, 27 січня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. На Київщині вночі двічі працювала ППО, у Харкові зафіксували приліт на території цивільного підприємства.
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