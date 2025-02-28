Наказали воювати з південнокорейцями: WSJ з'ясував, що полонені солдати КНДР не знали, що перебувають в Курській області РФ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами солдатів КНДР, їм було наказано уникати полону за будь-яку ціну, навіть підірвати себе, якщо доведеться. Таємна поліція Північної Кореї проводила ідеологічні сесії на місцях у Росії, наголошуючи, що капітуляція є рівнозначною зраді.

Навчання не припинялося навіть під обстрілом української артилерії. Військові командири зачитали лист північнокорейського лідера Кім Чен Ина, який деяким солдатам наказали переписати від руки: "Я дуже сумую за вами, товариші", - написав Кім у новорічному привітанні.

Обидва чоловіки прибули до Росії восени минулого року разом із приблизно 12 тис. північнокорейськими військовими, яким було поставлено завдання допомогти Москві відвоювати окуповану Україною територію в Курській області Росії.

Двоє полонених солдатів, 21-річний Паек і 26-річний Рі, зараз проходять лікування від поранень і дають свідчення. Паек здебільшого прикутий до ліжка, поранений в обидві ноги. У Рі поранена рука та щелепа.

Зазначається, що відряджання Паека в Росію відбулося без попередження. У листопаді 2024 року його потягом доставили на Далекий Схід Росії, де, за його словами, йому видали форму російської армії та російський військовий квиток. Не знаючи кирилиці, він не зміг упізнати ім’я: "Я не знав, що їду до Росії. Я зрозумів це лише коли приїхав". Він отримав бронежилет і автомат і почав тренуватися. У навчаннях ключовою була залученість безпілотників.

Потім Паек прибув до кордону Росії з Україною і був відправлений до мережі бункерів неподалік від лінії фронту. Саме в цей момент він усвідомив, що він на війні.

"Раніше я лише чув про війну. Насправді бути в одному з них було сюрреалістично", - заявив Паек.

Другий полонений солдат КНДР Рі, снайпер у розвідувальному бюро, сказав, що до боротьби його спонукали заяви північнокорейського начальства про те, що південнокорейські війська воюють разом з українцями. У жовтні він сів на борт російського військово-морського корабля у Владивостоці, сподіваючись отримати "справжній бойовий досвід", сказав він.

У Курську Рі повідомили, що він бере участь у битві за звільнення російського регіону від окупаційних українських військ.

"Я воював так, ніби Росія була моєю батьківщиною. Я не знаю чому, але я не боявся", - коментує Рі.

У листі, зачитаному командирами Паека напередодні Нового року, Кім Чен Ин похвалив північнокорейські війська, які служать за кордоном. Він назвав їх героями і сказав, що молиться за їх безпечне повернення.

"Ви пережили болісні жертви та радісну перемогу дорогих бойових перемог. Справжня товариськість і урочисте почуття патріотизму", — йдеться в копії листа, який українські військові вилучили у загиблого північнокорейського солдата.

На початку січня він був направлений до загону із 10 північнокорейців, який блокував стратегічну дорогу, якою їздили українці. Вони пішки просувалися до дороги, ставлячи на ній перешкоди, щоб не пропускати транспорт. Солдати КНДР потрапили під артобстріл та атаку безпілотників. Тоді Паек отримав осколкове поранення ніг. Він думав про самогубство відповідно до північнокорейського військового протоколу. Утім, він втратив свідомість, не встигнувши накласти на себе руки. Потім він п’ять днів пролежав на холодній лісовій підстилці, втрачаючи кров. Решта були або вбиті, або відступили. Вже 9 січня Сили оборони України знайшли його й взяли його в полон. Українські військові в інтерв'ю розповіли, що північнокореєць розмахував гранатою, коли вони наближалися, погрожуючи підірвати себе. Вони заспокоїли Паека, нагодували, надали першу допомогу. За словами українських чиновників, гангрена його ніг була настільки сильною, що пізніше йому ампутували кілька пальців. Крім росіян, яких він бачив здалеку в Курську, українські спецпризначенці були першими іноземцями, яких він зустрів.

"Я думав, що іноземці дуже відрізнятимуться від нас, північнокорейців. Можливо, навіть дивно. Побачивши їх тут, я бачу, що між ними і нами немає нічого відмінного. Вони всі хороші люди", - каже Паек.

Солдат Рі був захоплений українцями того ж дня. За його словами, він єдиний, хто вижив із трьох загонів, відправлених для штурму українських позицій. Тіла щонайменше п'яти північнокорейців лежали поруч із ним у лісі, сказав він, де він був знайдений у критичному стані після того, як отримав поранення в руку та щелепу.

І Паек, і Рі визнали, що повернення до Північної Кореї як колишніх військовополонених може бути для них небезпечним. Уряд Південної Кореї заявив, що прийме будь-якого північнокорейського солдата, який висловить готовність дезертувати, заявивши, що на батьківщині цих чоловіків переслідуватимуть.

"Я не знаю, чи воюють російські та українські військові через гроші. Але ми не отримуємо грошей за участь у війні. Ми нічого не отримуємо від цього. Але це наказ, тому я воював", – сказав Паек.