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Ексочільники Пентагону звинуватили Трампа у перетворенні армії на інструмент партійної політики

Ксенія Золотова
28 лютого, 2025 п'ятниця
09:42
Світ Пентагон

П’ятеро колишніх міністрів оборони США засудили й назвали "безрозсудним" звільнення президентом Дональдом Трампом голови Об’єднаного комітету начальників штабів та інших офіцерів. Вони закликали Конгрес припинити будь-яке затвердження їхніх наступників

Зміст

Про це пише Reuters.

У різкому листі колишні міністри оборони звинуватили Дональда Трампа в спробах перетворити американську армію, яка традиційно залишається аполітичною, на інструмент партійної політики. Вони також заявили, що звільнення, які торкнулися провідних юристів армії, флоту і військово-повітряних сил, спрямовані на "усунення правових обмежень президентської влади".

Лист підписали чотири міністри оборони, які служили в демократичних адміністраціях, а також Джеймс Меттіс – відставний генерал морської піхоти, який обіймав посаду глави Пентагону в адміністрації Трампа з 2017 по 2019 рік.

"Дії президента Трампа підривають наші добровольчі сили і послаблюють нашу національну безпеку", – йдеться в документі.

Серед підписантів – Вільям Перрі, Леон Панетта, Чак Хейгел і Ллойд Остін, які працювали в адміністраціях Білла Клінтона, Барака Обами та Джо Байдена.

Трамп оголосив про звільнення пізно ввечері 21 лютого, однак його адміністрація поки не пояснила причини безпрецедентних кадрових змін. Серед звільнених – глава ВМС адмірал Ліза Франчетті, перша жінка-офіцер, яка очолила військову службу.

Також був звільнений генерал ВПС Чарльз Браун, який став лише другим афроамериканцем на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів. Він пропрацював на цій посаді менше половини свого чотирирічного терміну.

"Звільнення Трампа викликають тривожні питання щодо бажання адміністрації політизувати армію. Тому ми, як і багато американців, в тому числі багато військовослужбовців, змушені зробити висновок, що цих лідерів звільняють з суто партійних міркувань", – наголошують автори листа.

Білий дім поки не відреагував на запит щодо коментаря.

Міністр оборони Піт Гегсет, відомий критик програм різноманітності в Пентагоні, ще до свого призначення ставив під сумнів те, що Браун отримав посаду лише через його расову приналежність.

Коментуючи звільнення, Гегсет заявив в інтерв'ю Fox News, що поважає Брауна, але вважає, що "це не та людина, яка потрібна на даний момент". Він також наголосив, що президент має право формувати власну команду.

Колишні міністри оборони закликали Конгрес провести слухання для оцінки впливу цих звільнень на національну безпеку.

У листі також міститься застереження, що подібні рішення можуть відлякати американців від військової кар’єри, якщо вони вважатимуть, що їхні заслуги оцінюватимуть через призму політичної лояльності. Це також може негативно позначитися на готовності військових висловлювати незалежну позицію перед керівництвом країни.

Трамп запропонував кандидатуру Дена Кейна, відставного тризіркового генерала і колишнього пілота F-16, на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів. Для цього він має отримати звання чотиризіркового генерала і пройти складну процедуру затвердження в Сенаті.

"Сенатори повинні відмовитися затверджувати будь-які нові кандидатури від Міністерства оборони, включаючи кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Дена Кейна на посаду наступного голови Об'єднаного комітету начальників штабів", – закликають автори листа.

  • Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльза Брауна. На його місце призначено генерал-лейтенанта ВПС Джона Кейна, який не є чотиризірковим генералом.
     
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