Через атаки РФ у кількох областях України застосували аварійні відключення електроенергії
Уранці п’ятниці, 28 лютого, у кількох областях України ввели аварійні відключення електроенергії
Про це інформує ДТЕК, а також АТ "Сумиобленерго".
"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини о 06:39 введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів", - йдеться у повідомленні Сумиобленерго.
У ДТЕК повідомили, що екстрені відключення електроенергії вводяться також на Дніпропетровщині та Донеччині.
Згодом з’явилася інформація, що аварійні відключення електроенергії також ввели у Кіровоградській та Полтавській областях.
Як повідомили в Укренерго, причиною аварійних відключень є наслідки російських атак на українські енергооб'єкти.
"Першочергово – відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках", - додали в компанії.
Там також зауважили, що ощадливе споживання електроенергії зменшить необхідність застосування заходів обмеження.
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