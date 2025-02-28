Через атаки РФ у кількох областях України застосували аварійні відключення електроенергії

Про це інформує ДТЕК, а також АТ "Сумиобленерго".

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини о 06:39 введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів", - йдеться у повідомленні Сумиобленерго.

У ДТЕК повідомили, що екстрені відключення електроенергії вводяться також на Дніпропетровщині та Донеччині.

Згодом з’явилася інформація, що аварійні відключення електроенергії також ввели у Кіровоградській та Полтавській областях.

Як повідомили в Укренерго, причиною аварійних відключень є наслідки російських атак на українські енергооб'єкти.

"Першочергово – відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках", - додали в компанії.

Там також зауважили, що ощадливе споживання електроенергії зменшить необхідність застосування заходів обмеження.