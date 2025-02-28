На війни загинув Василь Ратушний, брат активіста Романа Ратушного
За добу Сили оборони ліквідували 13 танків, 54 артсистеми та 1060 окупантів
Протягом минулої доби, 27 лютого, російська окупаційна армія на війні з Україною втратила 1060 військовослужбовців та десятки одиниць техніки
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 874560 (+1060) осіб,
- танків ‒ 10222 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21234 (+17) од,
- артилерійських систем – 23847 (+54) од,
- РСЗВ – 1303 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1087 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27274 (+172),
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38994 (+126) од,
- спеціальна техніка ‒ 3763 (+4)
Дані уточнюються.
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