Невипадково у перемовинах між РФ та США з'явився пан Віткофф, - дипломат Чалий

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Це поки що припущення, але невипадково у цих перемовинах з'явився пан Віткофф. Нагадаю, він був партнером і товаришем Дональда Трампа, тобто бізнесменом. І ось він з'явився на перемовинах, набираючи все більше впливу. Тепер він вже робить заяви без участі держдепартаменту та радника з національної безпеки. Наприклад, щодо "стамбульського мотлоху" 2022 року. Він робить заяви, які все більше вказують на його роль", - зауважив Чалий.

За словами дипломата, пан Віткофф з'явився після того, як отримав доручення Дональда Трампа і погодження Путіна звільнити затриманого у РФ американського громадянина.

"Але цікаво, як його ввели в цю гру? Саме через те, що Путін віддав йому рішення, важливе для президента США, звільнити американського громадянина. Хоча деякі стверджують, що цей громадянин був просто вчителем, однак це не так. Це було важливим для Росії. Путін психанув, і після угоди наказав того ж дня затримати ще одного американця. Відчуваєте хитрість? Це класичний хід КДБ - бажаному з іншої сторони дати можливість проявити себе, щоб його висунули на першу позицію", - додав Чалий.