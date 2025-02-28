Угода про надра: Якби провели ще один раунд перемовин, то Трамп би нам винен лишився
Якщо те, що ми бачимо в пресі, правда, то завдяки старанням української команди перемовників гоп-стоп Трампа з угодою про надра таки перетворився на Будапештський меморандум
Тобто абсолютно порожній папірець, який нікого ні до чого не зобов'язує, але дозволяє Трампу хвалитися черговою перемогою.
Так що Зеленському можна сміливо їхати в Вашингтон, підписувати угоду, чіпати Трампа за колінце, милувати його его і слухати про найвеличнішого перемовника в історії, згадуючи слова сенсея: "Там, де ви навчались, я викладав".
Схоже, якби провели ще один раунд перемовин, то Трамп би ще винен лишився.
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Хоча і так непогано вийшло. Принаймні сигнал про інвестування в Україну буде проголошено на самому високому рівні. І безплатно.
Дякуємо, звісно, всім небайдужим можновладцям і достойникам, які закликали закрити очі та підписувати, що дають. І реальна вдячність нашим європейським друзям, що готові були підтримати.
Єдине що лякає, це ж Трамп так само з Путіним перемовини веде, як Україну віджати намагався.
Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.
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