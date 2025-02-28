Тобто абсолютно порожній папірець, який нікого ні до чого не зобов'язує, але дозволяє Трампу хвалитися черговою перемогою.

Так що Зеленському можна сміливо їхати в Вашингтон, підписувати угоду, чіпати Трампа за колінце, милувати його его і слухати про найвеличнішого перемовника в історії, згадуючи слова сенсея: "Там, де ви навчались, я викладав".

Схоже, якби провели ще один раунд перемовин, то Трамп би ще винен лишився.

Читайте також: Угода про надра як шантаж Зеленського Хоча і так непогано вийшло. Принаймні сигнал про інвестування в Україну буде проголошено на самому високому рівні. І безплатно.

Дякуємо, звісно, всім небайдужим можновладцям і достойникам, які закликали закрити очі та підписувати, що дають. І реальна вдячність нашим європейським друзям, що готові були підтримати.