"Це масштаб килимового бомбардування": Defense Express про плани РФ збільшити виробництво КАБів

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо публікації у виданні The Forbes про те, що бійці ЗСУ глушать російські КАБи засобами РЕБ, то зауважу, що тут доведеться обговорювати не дані авторитетного західного медіа, а радше заяву російського пропагандиста під назвою Fighterbomber. В цьому випадку автори з The Forbes просто переказують публікацію цього російського пропагандиста, який себе сегментує в авіаційному озброєнні, і він заявляє, що ЗСУ навчилися засобами РЕБ збивати з курсу КАБи: якщо на одну ціль російським льотчикам вистачало одного КАБа, то тепер на ту саму ціль треба скидати штук 15-20", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, на сьогодні той залп КАБів, який ворог може дозволити собі на добу, наприклад, 100 таких бомб, то російські генерали тепер пишуть, що для ураження наших позицій або прифронтової критичної інфраструктури треба зосереджуватися на 5 цілях, а не на сотні.

"Зважаючи на те, що ворог має чіткі плани на цей рік виготовити аж 75 тис. КАБів, а це масштаб килимового бомбардування, то в наших інтересах вдавати, що ми всі дружно нічого не знаємо про те, як взагалі з цими КАБами можна боротися. Хай краще б у цьому випадку противник не еволюціонував та думав, що однією такою бомбою може уразити одну ціль. Не потрібно підказувати ворогу, ускладнюючи ситуацію для нас, бо повторю, що в росіян план на цей рік – 75 тис. керованих авіабомб, що на 50% більше за попередній рік. Тому в наших інтересах не тільки зробити все, щоб цим бомбам протидіяти, а вдавати, що ми навіть не знаємо, як їм протидіяти", - резюмував Іван Киричевський.