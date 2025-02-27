Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Це масштаб килимового бомбардування": Defense Express про плани РФ збільшити виробництво КАБів
Ексклюзив

"Це масштаб килимового бомбардування": Defense Express про плани РФ збільшити виробництво КАБів

Ірена Моляр
27 лютого, 2025 четвер
17:25
Війна з Росією КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів

Іван Киричевський, військовий експерт Defense Express, зазначив, що ворог має чіткі плани на цей рік виготовити аж 75 тис. КАБів, а це на 50% більше за попередній рік

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо публікації у виданні The Forbes про те, що бійці ЗСУ глушать російські КАБи засобами РЕБ, то зауважу, що тут доведеться обговорювати не дані авторитетного західного медіа, а радше заяву російського пропагандиста під назвою Fighterbomber. В цьому випадку автори з The Forbes просто переказують публікацію цього російського пропагандиста, який себе сегментує в авіаційному озброєнні, і він заявляє, що ЗСУ навчилися засобами РЕБ збивати з курсу КАБи: якщо на одну ціль російським льотчикам вистачало одного КАБа, то тепер на ту саму ціль треба скидати штук 15-20", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, на сьогодні той залп КАБів, який ворог може дозволити собі на добу, наприклад, 100 таких бомб, то російські генерали тепер пишуть, що для ураження наших позицій або прифронтової критичної інфраструктури треба зосереджуватися на 5 цілях, а не на сотні.

"Зважаючи на те, що ворог має чіткі плани на цей рік виготовити аж 75 тис. КАБів, а це масштаб килимового бомбардування, то в наших інтересах вдавати, що ми всі дружно нічого не знаємо про те, як взагалі з цими КАБами можна боротися. Хай краще б у цьому випадку противник не еволюціонував та думав, що однією такою бомбою може уразити одну ціль. Не потрібно підказувати ворогу, ускладнюючи ситуацію для нас, бо повторю, що в росіян план на цей рік – 75 тис. керованих авіабомб, що на 50% більше за попередній рік. Тому в наших інтересах не тільки зробити все, щоб цим бомбам протидіяти, а вдавати, що ми навіть не знаємо, як їм протидіяти", - резюмував Іван Киричевський.

 

 

  • 7 лютого Сили оборони України збили керовану авіабомбу над Запоріжжям. У повітряних силах зауважили, що для протидії таким цілям потрібен комплексний підхід.
  • 26 лютого Міністерство оборони України повідомило, що вперше в історії розробники та науковці з України долучаться до NATO Innivation Challenge 2025 для протидії спільній небезпеці. Захід проведуть 27 березня 2025 року, він присвячений протидії керованим авіабомбам (КАБ).
     
Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
зброя
Технології
російська армія
ЗСУ
ВПК
Авіація
Читайте також:
Андрій Гнатов
Автор Дар'я Куркіна
27 лютого, 2025 четвер
Умєров призначив Гнатова заступником начальника Генштабу ЗСУ
обстріл Київщини
Автор Катерина Ганжа
27 лютого, 2025 четвер
Росія атакувала Україну дронами: на Київщині працювала ППО, у столиці лунали вибухи
москва, кремль
Автор Дмитро Марценишин
26 лютого, 2025 середа
В ISW спрогнозували, коли економіка Росії порине в кризу через війну проти України
Київ
+1.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.37
    Купівля 41.37
    Продаж 41.86
  • EUR
    Купівля 43.3
    Продаж 43.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
27 лютого
18:44
Інна Свириба
Замість Кормишкіної: ЦВК визнала Інну Свирибу обраною нардепкою від "Слуги Народу"
18:31
Дональд Трамп
Трамп підтвердив введення мит на товари з Мексики й Канади з 4 березня
18:18
світло
Укренерго 28 лютого застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу
18:10
OPINION
На перемовинах з Росією слід враховувати інтереси кримських татар
18:09
Оновлено
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Повітряні сили уразили два ворожі пункти запуску БПЛА й командно-спостережний пункт окупантів на Запоріжжі
18:08
OPINION
Образ російського диктатора є рольовою моделлю Трампа
18:00
Аналітика
Навчання НАТО REPMUS 24
Європа без США: якою може бути безпека континенту та України. Аналітика Консорціуму оборонної інформації
17:59
До суду передали справу киянина, який до смерті побив собаку
17:57
Ексклюзив
Дональд Трамп
США відходять від ролі "світового поліціянта", – голова Центру аналізу та стратегій Чаленко
17:56
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
В Австрії показали документальний фільм про повернення викрадених Росією українських дітей
17:54
Емманюель Макрон і Дональд Трамп
Макрон переконав Трампа не скасовувати зустріч зі Зеленським, - ЗМІ
17:44
Оновлено
Володимир Зеленський і Міхаель Мартін
Зеленський в Ірландії зустрівся з прем'єр-міністром Мартіном: обговорили гарантії безпеки та шлях України до ЄС
17:40
протест фермерів
На чесько-словацькому кордоні фермери вийшли на акцію протестів через імпорт "з неєвропейських країн"
17:24
Адміністрація Трампа скасовує понад 90% грантів USAID на зовнішню допомогу
17:17
ґрати
СБУ затримала колаборантів, які очолювали окупаційне "мнс РФ" на Херсонщині
16:59
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина відкрита до відправлення миротворців в Україну, - Bloomberg
16:53
Від початку доби на фронті зафіксували 88 боїв: 35 атак ворог здійснив на Покровському напрямку
16:44
Великий піст
Коли початок Великого посту у 2025: головні етапи, значення та заборони
16:33
Дональд Трамп
У Конгресі США всупереч закону пропонують ввести купюру $250 з портретом Трампа
16:30
заборона російської музики
Мінкульт відповів на петицію про заборону російської музики на стримінгах
16:21
Ексклюзив
Синютка
Московити потирають руки, бо через санкції Порошенко не може спрямувати на армію мільярди гривень, - Синютка
16:10
Матеуш Моравецький
Експремʼєру Польщі Моравецькому висунули звинувачення в перевищенні повноважень під час організації виборів 2020 року
16:02
OPINION
Захист демократії: шлях України до ЄС на тлі війни та реформ
15:50
PR
Як зберегти колір фарбованого волосся надовго: поради та рекомендації
15:46
Армія РФ обстріляла Костянтинівку "смерчами": загинула людина, є поранені
15:38
Антоніу Кошта
Кошта запросив Зеленського на засідання Євроради 6 березня
15:32
Ексклюзив
Карта Котлине Пкоровськ 27.02.25
Південніше Котлиного ворог не покидає намірів повернути втрачені позиції: військовослужбовець ЗСУ Цехоцький про Покровський напрямок
15:31
Оновлено
Переговри США та РФ в Саудівській Аравії, Марко Рубіо та Сергій Лавров
У Стамбулі завершилися перемовини між РФ та США, які тривали 6,5 години
15:18
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп пообіцяв запровадити 25% мита на товари з Європи. У ЄС відреагували
15:15
Військово-лікарська комісія, ВЛК
Понад 1,5 млн військовозобов'язаних повинні повторно пройти ВЛК до 5 червня
15:10
Ексклюзив
паспорт
Нардепка Бобровська про листи від Мінкульту для виїзду за кордон: Корупційний складник, що грає на руку ухилянтам
14:54
Софія Челяк після 9 років йде з посади програмної директорки "Форуму видавців" у Львові
14:54
Міноборони допустило до експлуатації в підрозділах Сил оборони робота "Гулівера"
14:50
Соломія Бобровська
Спочатку потрібно закрити питання з піхотою та мотивацією за збиті "шахеди", – нардепка Бобровська про 1 млн грн для військових до 24 років
14:47
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:43
Мінкульт
У Мінкульті прокоментували припинення видачі листів сприяння виїзду за кордон: було тимчасовою мірою ексміністра Ткаченка
14:27
Олександр Мережко
Містить натяк на Будапештський меморандум: нардеп Мережко прокоментував рамкову угоду про копалини між Україною та США
14:23
декларація, сімейний лікар
Кому в першу чергу потрібно оновити дані в декларації з сімейним лікарем
14:06
Олексій Гончаренко
Влада бачить величезне обурення в суспільстві, - Гончаренко про тиск на опозицію
14:00
OPINION
Дивно сприймати план Маршалла за благодійність США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV