Українські науковці вперше візьмуть участь у хакатоні НАТО
Вперше в історії розробники та науковці з України долучаться до NATO Innivation Challenge 2025 для протидії спільній небезпеці
Про це оголосило Міністерство оборони України.
Захід проведуть 27 березня 2025 року, він присвячений протидії керованим авіабомбам (КАБ).
"Ворожі КАБи — одна з найбільших загроз для українських військових на лінії зіткнення та українських міст. Важливо, що саме ця тема є ключовою для чергового хакатону НАТО. Це доводить, що ми знаходимося в одному безпековому контексті з Альянсом", - зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.
NATO Innovation Challenge — це хакатон, змагання, організоване Обʼєднаним командуванням НАТО з питань трансформації та державами-членами Альянсу, головною метою якого є розширення співпраці НАТО з іншими представниками галузі. Також захід дає можливість проявити свої здібності різним науковим обʼєднанням, інноваторам та стартапам.
До цього брати участь у хакатоні НАТО могли лише представники держав-членів Альянсу. Але цьогоріч допустили і українців.
- Міністерство оборони України запрошує до участі українських винахідників, інноваторів, науковців та представників ОПК. Зареєструватись можна тут.
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