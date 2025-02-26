Українські науковці вперше візьмуть участь у хакатоні НАТО

Про це оголосило Міністерство оборони України.

Захід проведуть 27 березня 2025 року, він присвячений протидії керованим авіабомбам (КАБ).

"Ворожі КАБи — одна з найбільших загроз для українських військових на лінії зіткнення та українських міст. Важливо, що саме ця тема є ключовою для чергового хакатону НАТО. Це доводить, що ми знаходимося в одному безпековому контексті з Альянсом", - зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

NATO Innovation Challenge — це хакатон, змагання, організоване Обʼєднаним командуванням НАТО з питань трансформації та державами-членами Альянсу, головною метою якого є розширення співпраці НАТО з іншими представниками галузі. Також захід дає можливість проявити свої здібності різним науковим обʼєднанням, інноваторам та стартапам.

До цього брати участь у хакатоні НАТО могли лише представники держав-членів Альянсу. Але цьогоріч допустили і українців.

Міністерство оборони України запрошує до участі українських винахідників, інноваторів, науковців та представників ОПК. Зареєструватись можна тут .









