Повітряним силам вдалося збити КАБ над Запоріжжям
Сили оборони України збили керовану авіабомбу над Запоріжжям. У повітряних силах зауважили, що для протидії таким цілям потрібен комплексний підхід
Про це заявив голова управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна.
"Це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження", - зазначив він.
Ігнат додав, що КАБи бувають різних типів, з різною бойовою частиною.
Росіяни застосовують їх з літаків тактичної авіації, не заходячи в зону ураження української ППО - тобто вони запускають ці бомби з дистанції. Однак Повітряні сили застосовують різні методи протидії тактичній авіації, що застосовує КАБи.
"Для протидії цій загрозі потрібен комплексний підхід - як використання засобів наземного ППО, так і авіаційної компоненти, щоб якнайдалі відганяти носіїв цих КАБів", - розповів речник ПС.
Однак у Повітряних силах не уточнили, у який спосіб вдалось уразити авіабомбу, яка вчора була збита над Запоріжжям. Зазначається лише, що за 2024 рік ворог застосував проти України 39 950 КАБів різних типів.
- У ніч на 7 лютого Сили оборони України знищили 81 зі 112 російських безпілотників. Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений.
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