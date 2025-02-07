Повітряним силам вдалося збити КАБ над Запоріжжям

Про це заявив голова управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна.

"Це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження", - зазначив він.

Ігнат додав, що КАБи бувають різних типів, з різною бойовою частиною.

Росіяни застосовують їх з літаків тактичної авіації, не заходячи в зону ураження української ППО - тобто вони запускають ці бомби з дистанції. Однак Повітряні сили застосовують різні методи протидії тактичній авіації, що застосовує КАБи.

"Для протидії цій загрозі потрібен комплексний підхід - як використання засобів наземного ППО, так і авіаційної компоненти, щоб якнайдалі відганяти носіїв цих КАБів", - розповів речник ПС.

Однак у Повітряних силах не уточнили, у який спосіб вдалось уразити авіабомбу, яка вчора була збита над Запоріжжям. Зазначається лише, що за 2024 рік ворог застосував проти України 39 950 КАБів різних типів.