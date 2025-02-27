У Стамбулі стартували перемовини між РФ та США, - росЗМІ

Про це пише російське пропагандистське видання РІА "Новости".

Зазначається, що представники США та РФ зібралися в резиденції генконсула Америки в Стамбулі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, анонсуючи зустріч, висловлював сподівання, що за підсумками перемовин стане зрозуміло, наскільки обидві сторони "зможуть рухатися швидко й ефективно" у розв'язанні питань.