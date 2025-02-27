У Стамбулі стартували перемовини між РФ та США, - росЗМІ
У четвер, 27 лютого, між російськими та американськими представниками в Стамбулі почалися переговори щодо проблем роботи посольств
Про це пише російське пропагандистське видання РІА "Новости".
Зазначається, що представники США та РФ зібралися в резиденції генконсула Америки в Стамбулі.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, анонсуючи зустріч, висловлював сподівання, що за підсумками перемовин стане зрозуміло, наскільки обидві сторони "зможуть рухатися швидко й ефективно" у розв'язанні питань.
- У Білому домі очікують, що зустрічі Дональда Трампа з президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним відбудуться "дуже скоро".
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