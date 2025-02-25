Зустрічі Трампа з Зеленським і Путіним відбудуться "дуже скоро", - Білий дім
У Білому домі очікують, що зустрічі Дональда Трампа з президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним відбудуться "дуже скоро"
Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми очікуємо, що ці зустрічі відбудуться дуже скоро", - заявила вона в ефірі Fox News.
За словами Левітт, Трамп очікує підписання угоди про рідкісноземельні мінерали з Зеленським.
"Підписати цю угоду цілком правильно, враховуючи те, що американські платники податків зробили для України", - додала вона.
- Раніше американське видання The Wall Street Journal писало, що переговори між США та Україною щодо підписання угоди про видобуток корисних копалин наближаються до завершення. А президент України Володимир Зеленський прагне особисто зустрітись з Дональдом Трампом наступного тижня у Вашингтоні для обговорення цієї угоди.
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