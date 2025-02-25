Зустрічі Трампа з Зеленським і Путіним відбудуться "дуже скоро", - Білий дім

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо, що ці зустрічі відбудуться дуже скоро", - заявила вона в ефірі Fox News.

За словами Левітт, Трамп очікує підписання угоди про рідкісноземельні мінерали з Зеленським.

"Підписати цю угоду цілком правильно, враховуючи те, що американські платники податків зробили для України", - додала вона.