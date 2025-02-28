Головною перепоною залученню миротворців буде позиція Росії, - Чумак
Головний військовий прокурор України (2019-2020) Віктор Чумак зазначив, що залучення миротворців можливе лише за погодженням обох сторін, які воюють
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Головною перепоною для залучення миротворців є позиція Росії, оскільки залучення миротворців можливе лише за погодженням обох сторін, що воюють. Ми поки не чули від того ж Лаврова або Путіна заяв про те, що вони за присутність миротворців. Ми чули, що Лавров сказав, що їх не влаштовує зупинка на сьогоднішній лінії бойового зіткнення, оскільки є Конституція та таке інше. Тобто ця маячня залишається частиною державної політики Росії. І поки ми не бачили й не чули жодних змін в цілях Москви", - зауважив Чумак.
Ексголовний військовий прокурор України також додав, що залучення миротворців в Україну може бути обставлено величезними умовами з боку Росії.
"Не просто згодою, а конкретними вимогами. Наприклад, умова, що миротворці будуть, але в Україні повинна залишитися 200-тисячна армія з легким озброєнням. І все - ніяких миротворців не буде. Або ж Україна повинна скоротити свої ракетні програми, або визнати на рівні Конституції та Верховної Ради, що території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей і Криму переходять до Росії. Тобто цей процес може бути обставлений такими вимогами, на які ніхто не погодиться. Тому, хоч ініціатива західних країн і є, але цього недостатньо для залучення миротворців", - наголосив Чумак.
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