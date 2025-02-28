Там, де маркетинг зустрічається з культурою: яким буде Український маркетинг-форум 2025

Цього року подія пройде під гаслом "Сенсотворці: шукай своє", відкриваючи дискусію про те, як бізнес може інтегрувати культурні коди та створювати сенси, що резонують із суспільством.

Еспресо - інформаційний партнер заходу.

Сьогодні компанії, які не просто продають продукти, а формують цінності та впливають на світогляд, отримують більше довіри та лояльності споживачів. Український маркетинг-форум традиційно є лабораторією ідей і місцем зустрічі для підприємців, маркетологів, комунікаційників, а тепер і діячів культури. Разом вони досліджуватимуть, як культура стає інструментом просування брендів та України у світі.

Форум дасть змогу:

- Зрозуміти сучасні культурні тренди та їхній вплив на бізнес.

- Дослідити, як використовувати культуру для просування українських компаній на міжнародній арені.

- Знайти нові точки контакту з аудиторією через культурні коди.

- Виявити, як бренди можуть навчатися у митців.

Цього року на форумі виступатимуть не лише підприємці, маркетинг-директори та комунікаційні експерти, а й діячі культури та творці соціальних ініціатив. Серед цьогорічних спікерів громадська діячка, співзасновниця комунікаційної агенції Gres Todorchuk та громадської організації Ukraine WOW, екскоординаторка фандрейзингової платформи UNITED24 Ярослава Гресь, засновник Fedoriv Group Андрій Федорів, учасники творчого обʼєднання МУР Олександр Хоменко, Микола Шмундир, Віктор Ткаченко та Олександр Заїка, актор і сценарист Євген Янович, український військовий, ветеран російсько-української війни, головний герой проєкту “Холостяк” на СТБ Олександр "Терен" Будько, співзасновник, генеральний продюсер та сценарист студії "Мамахихотала" Іван Мелашенко, український продюсер, співзасновник Manifest Production, "Мамахихотала" Григорій Шевченко, співзасновники агенції "Купол" Антон Азізбекян та Іванна Гавлюк, молодший лейтенант, начальник служби зв’язків із громадськістю 13-ї бригади НГУ "Хартія", партнер та співзасновник Newsfront Communications Agency Володимир Дегтярьов, директорка з маркетингу медіакомпанії Starlight Media Олена Мартинова та багато інших.

"Культурна рефлексія – це джерело маркетингових інсайтів та розуміння сучасності. Ми хочемо обговорити, як маркетологам черпати натхнення з культурних тенденцій, щоб їхні бренди залишалися актуальними та корисними для суспільства", – зазначає Ірина Бондаренко, продюсерка Українського маркетинг-форуму.

Форум охопить:

- Практичні кейси та інсайти від компаній, що інтегрують культуру у свої маркетингові стратегії.

- Воркшопи з митцями та маркетологами для пошуку нестандартних рішень.

- Панельні дискусії з лідерами думок про майбутнє комунікацій та роль брендів у формуванні суспільних цінностей.

"Маркетинг стає дійсно потужним, коли він транслює культурні сенси. Сьогодні ми маємо не просто спостерігати за культурою, а глибоко занурюватись у неї, відчувати її пульс", – коментує Сергій Костя, продюсер події, регіональний маркетинг-директор у країнах Східної Європи та Азії.

Що дізнаються учасники?

- Як зростають і розвиваються бренди у 2025 році.

- Як будувати маркетингові комунікації, що є чутливими до контексту та бізнес-ефективними.

- Як створювати креатив, наповнений сенсами.

- Як брендам спілкуватися з поколінням TikTok та Reels.

- Як штучний інтелект змінює маркетинг та рекламу: досвід українських компаній.

Під час події прозвучать кейси таких компаній, як "Аврора", ПУМБ, megogo, Bolt, "Етнодім", МХП, Bunge, Master Zoo, ​​MRIYDIY та інших.

"18 років – це вік першої справжньої дорослості, коли все, що ми накопичували з дитинства, виливається в те, ким ми стали, які цінності поділяємо, як сприймаємо цей світ. Так само і наш форум уже дорослий, з багаторічним досвідом і мудрістю, здатний давати найкраще, чим ми можемо поділитися. А головне – здатний надихати. Як і маркетинг у нашій країні, він виріс, розвивається і сьогодні випромінює силу і впевненість, що будується на роках яскравих змін", – зазначає Наталя Бухалова, продюсерка Українського маркетинг-форуму.

Форум у цифрах:

70+ спікерів – ключові гравці ринку та найкращі маркетингові експерти.

1000+ учасників – топменеджери та власники українських і міжнародних компаній.

500+ глядачів онлайн-трансляції.

Сайт: https://bit.ly/43gvlps

Організатор Українського маркетинг-форуму — компанія IdeasFirst.

Ключові партнери заходу: OMD Optimum Media Ukraine, лідер у сфері рекламно-комунікаційної індустрії в Україні та світі (титульний партнер), дата-аналітична платформа Nexinsight (генеральний партнер) та маркетингова агенція повного циклу Promodo (генеральний партнер).