"Схеми" дізналися, хто вніс 30 млн грн застави за Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні

Про це повідомили "Схеми".

Журналісти встановили, що відповідна компанія та інші Мкртчана, зокрема, беруть участь у державних закупівлях і аукціонах, дотримання правил конкуренції під час проведення яких контролює АМКУ.

Зокрема, філія Антимонопольного комітету зараз розглядає справу щодо однієї з фірм Мкртчана через можливі "антиконкурентні дії".

Натомість сам Павло Кириленко в коментарі журналістам повідомив, що назву компанії, яка внесла за нього 30 млн грн, чує вперше, але підтвердив, що знайомий із самим Мкртчаном. Водночас запитання про те, чи просив він бізнесмена внести за нього заставу, Кириленко назвав "провокаційним" і залишив без відповіді.

Своєю чергою Мкртчан повідомив, що внести заставу за Кириленка було "його ініціативою" і він зробив це, бо давно з ним дружить. Водночас він запевнив, що не звертався до голови АМКУ з проханням посприяти у вирішенні бізнес-питань.

Що передувало

У березні минулого року НАБУ та САП розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

Кримінальне провадження розпочали 22 березня - наступного дня після виходу матеріалу "Схем" (радіо "Свобода"), в якому розслідувачі виявили, що родина Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.

Журналісти з’ясували, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. При цьому посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина, додають "Схеми".

14 серпня НАБУ і САП повідомили Кириленку про підозру в незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

27 серпня Вищий антикорупційний суд утретє не обрав йому запобіжного заходу, а згодом Кириленко вніс 30 мільйонів грн застави.

Уже в грудні НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо незаконного збагачення Кириленка на 72 млн грн. Йому змінили підозру - тепер його підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей.

