Очільник АМКУ Павло Кириленко вніс 30 млн грн застави

Про це повідомили Суспільному у ВАКС.

Зазначимо, що Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Учора, 28 серпня, Вищий антикорупційний суд у середу, 28 серпня, обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 30 млн гривень.

Журналісти повідомляли, що у разі внесення застави на нього покладають, зокрема, такі обов’язки: прибувати на першу вимогу до детектива, не відлучатися без дозволу з Києва та повідомляти про зміну місця проживання.

Також він буде зобов'язаний здати документи, що дають право на виїзд з України, носити електронний засіб контролю та утриматися від спілкування зі свідками.