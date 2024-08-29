Очільник АМКУ Павло Кириленко вніс 30 млн грн застави
Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко вніс 30 мільйонів гривень застави, яку 28 серпня призначив йому Вищий антикорупційний суд
Про це повідомили Суспільному у ВАКС.
Зазначимо, що Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.
Учора, 28 серпня, Вищий антикорупційний суд у середу, 28 серпня, обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 30 млн гривень.
Журналісти повідомляли, що у разі внесення застави на нього покладають, зокрема, такі обов’язки: прибувати на першу вимогу до детектива, не відлучатися без дозволу з Києва та повідомляти про зміну місця проживання.
Також він буде зобов'язаний здати документи, що дають право на виїзд з України, носити електронний засіб контролю та утриматися від спілкування зі свідками.
Що передувало
У березні цього року НАБУ та САП розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".
Кримінальне провадження розпочали 22 березня - наступного дня після виходу матеріалу "Схем" (радіо "Свобода"), в якому розслідувачі виявили, що родина Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.
Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.
Журналісти з’ясували, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. При цьому посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина, додають "Схеми".
14 серпня НАБУ і САП повідомили голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про підозру в незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.
У вівторок, 27 серпня, Вищий антикорупційний суд у вівторок утретє не обравзапобіжного заходу очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку.
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