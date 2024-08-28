ВАКС обрав запобіжний захід очільнику АМКУ Кириленку

Про це повідомляє Суспільне та hromadske.

Як повідомляють журналісти, Кириленко або його представники мають протягом 5 днів внести 30 280 000 гривень. У разі внесення застави на нього покладають зокрема такі обов’язки: прибувати на першу вимогу до детектива, не відлучатися без дозволу з Києва та повідомляти про зміну місця проживання.

Також він буде зобов'язаний здати документи, що дають право на виїзд з України, носити електронний засіб контролю та утриматися від спілкування зі свідками.

Прокурорка Валентина Грабенюк наполягала на взятті підозрюваного під варту на 60 днів з можливістю внесення понад 121 млн грн застави. За її словами, може бути інше майно, яке записане на третіх осіб і яке нині шукають.

Проте адвокат Кириленка просив суд не задовольняти клопотання про запобіжний захід. Суддя своєю чергою наголосив, що розмір застави не має бути "завідомо непомірним", а у справі немає документів, які підтверджують "якийсь потенційний розмір коштів" фігуранта, щоб внести заставу.

Грабенюк у коментарі hromadske заявила, що буде оскаржувати це рішення.

Зазначимо, що раніше прокурорка клопотала, аби засідання Кириленка записували на відео, оскільки, за її словами, журналісти плутають факти без можливості переглянути відео й уточнити деталі.

Однак голова АМКУ та його адвокат наполягали на засіданні без відеозйомки. Спочатку суд підтримав таку позицію, але наприкінці засідання 27 серпня дозволив запис відео.

Що передувало

У березні цього року НАБУ та САП розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

Кримінальне провадження розпочали 22 березня - наступного дня після виходу матеріалу "Схем" ("Радіо Свобода"), в якому розслідувачі виявили, що родина Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.

Журналісти з’ясували, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. При цьому, посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина, додають "Схеми".

14 серпня НАБУ і САП повідомили голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

У вівторок, 27 серпня, Вищий антикорупційний суд у вівторок утретє не обрав запобіжного заходу очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку.