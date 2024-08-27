Голові АМКУ Кириленку ВАКС утретє не обрав запобіжного заходу

Про це повідомляє Суспільне.

Засідання у справі Кириленка перенесли на завтра, 28 серпня, на 9:00 через участь адвоката в іншому судовому процесі.

Зазначено, що сьогодні засідання розпочалося з вимоги трансляції суду. Виступив учасник бойових дій від імені організації народної оборони "Карпатська Січ". Водночас на попередніх двох засіданнях суд заборонив відеозйомку через безпеку життя фігуранта.

Прокурор САП Валентина Гребенюк клопотала, аби засідання Кириленка записували на відео, оскільки, за її словами, журналісти плутають факти без можливості переглянути відео й уточнити деталі.

Однак голова АМКУ та його адвокат наполягали на засіданні без відеозйомки. Спочатку суд підтримав таку позицію, але наприкінці засідання дозволив запис відео.

"Далі на засіданні заслухали представника сторони звинувачення. Прокурорка САП Валентина Гребенюк розповіла про майно підозрюваного. Зокрема, квартири при купівлі оглядала дружина Алла Кириленко, а записували їх на родичів. За словами прокурорки, у Павла Кириленка може бути інше майно, записане на третіх осіб, зараз їх шукають. Згодом суд заслухає свідка", - йдеться у матеріалі.

Гребенюк підкреслила, що згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, запобіжний захід слід обрати у 72-годинний термін.

Також прокурорка САП наголосила, що дослідження доказів сторони обвинувачення на обґрунтування клопотання про застосування запобіжного заходу сьогодні закінчили. Завтра стосовно цього клопотання будуть виступи в дебатах. За її словами, тоді ж прокуратура підсумує докази, подані раніше, й узагальнить інформацію щодо справи Кириленка.

Гребенюк наголосила, що на сьогодні позиція звинувачення не змінилася і прокуратура наполягає взяти підозрюваного під варту з альтернативою застави у 121 млн 120 тис. грн.

Водночас Кириленко розповів Суспільному, що він продовжує виконувати обовʼязки очільника АМКУ і його не відсторонювали від роботи на час слідства.

Що передувало

У березні цього року НАБУ та САП розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

Кримінальне провадження розпочали 22 березня - наступного дня після виходу матеріалу "Схем" ("Радіо Свобода"), в якому розслідувачі виявили, що родина Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.

Журналісти з’ясували, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. При цьому, посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина, додають "Схеми".

14 серпня НАБУ і САП повідомили голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.