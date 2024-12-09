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У справі ексголови АМКУ Кириленка завершили слідство: йому змінили підозру

Світлана Кравченко
9 грудня, 2024 понедiлок
21:52
Кримінал Павло Кириленко

НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо незаконного збагачення голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка на 72 млн грн. Йому змінили підозру

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Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Як зазначається, тепер Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей.

Досудове розслідування встановило, що у 2020-2023 роках, обіймаючи посаду очільника Донецької обласної державної адміністрації, він придбав 21 об’єкт нерухомого майна та один люксовий автомобіль, зареєструвавши права власності на родичів своєї дружини.

За даними правоохоронців, серед набутого майна є, зокрема, 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, будинок на понад 220 кв. м та дві земельні ділянки під Києвом. Щоб приховати збагачення, посадовець не зазначив відомості про набуте майно у своїх деклараціях за ці чотири роки. 

Досудове розслідування справи вже завершили.

Що передувало

У березні цього року НАБУ та САП розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

Кримінальне провадження розпочали 22 березня - наступного дня після виходу матеріалу "Схем" (радіо "Свобода"), в якому розслідувачі виявили, що родина Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.

Журналісти з’ясували, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. При цьому посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина, додають "Схеми".

14 серпня НАБУ і САП повідомили Кириленку про підозру в незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

27 серпня Вищий антикорупційний суд у вівторок утретє не обрав йому запобіжного заходу, а згодом Кириленко вніс 30 мільйонів грн застави.

Теги:
Новини
Україна
корупція в Україні
Антимонопольний комітет
НАБУ
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