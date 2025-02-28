Шмигаль пояснив, що передбачає рамкова угода про копалини між Україною та США й окреслив наступні кроки після її підписання

Про це стало відомо з трансляції, яку вів нардеп Олексій Гончаренко з Верховної Ради.

"Ця угода є угодою про майбутню угоду – про створення Інвестиційного фонду розвитку і відбудови України. У цій угоді описана рамка утворення або підписання наступної угоди. Наступні кроки після підписання – це створення відповідної делегації, яка буде затверджуватися Урядом, як і вимагає Закон України про міжнародні договори. Делегація отримає відповідні директиви, і далі буде відбуватися міжурядова робота – між урядами України і США щодо напрацювання проєкту цієї угоди про створення Інвестиційного фонду розвитку і відбудови України", - пояснив прем'єр-міністр.

Він наголосив, що всі наступні кроки "чітко прописані Законом України про міжнародні договори".

"Договір про створення Інвестиційного фонду буде носити характер міжнародної угоди. У зв’язку із цим він буде затверджуватися урядом і також ратифікуватись парламентом. І там буде повністю описана вся конкретика, як буде працювати цей фонд", - зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, фондом спільно управлятимуть Україна та Сполучені Штати.

"Україна буде робити туди грошові внески від надходжень частини ренти, ліцензій платежів за корисні копалини. Корисні копалини, а також власність України не передаються Сполученим Штатам Америки і навіть не є внесками у цей фонд. Доходи, зароблені від надр, будуть частково іти у наповнення цього фонду, при чому – від майбутніх", - зазначив Шмигаль.

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Він також акцентував на питанні гарантій безпеки для України.

"Гарантії безпеки. Це прописано пункт десятий, про те що ця угода попередньо входить в архітектуру наших угод, які уже існують у нас зі Сполученими Штатами. Підписана угода про гарантії безпеки", - сказав очільник уряду.

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