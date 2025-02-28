Російська армія обстріляла три громади на Донеччині: 3 цивільних загинули, двоє поранені
У п'ятницю, 28 лютого, російська армія обстріляла Лиман, Мирноград, Ставки й Костянтинівку Донецької області, в результаті чого троє цивільних загинули та двоє зазнали поранень
Про це повідомляє Донецька облпрокуратура.
Зранку ЗС РФ атакували з FPV-дрону Лиман. Внаслідок вибуху тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали двоє чоловіків, 61 та 62 років, які рухались на велосипедах.
Також під приціл окупантів потрапив Мирноград, де від артилерійського обстрілу загинула 53-річна жителька.
Ще один безпілотник влучив по околицях селища Ставки Лиманської територіальної громади. Зазнав мінно-вибухової й черепно-мозкової травми та осколкові поранення 56-річний цивільний.
Крім того, ворог накрив вогнем зі ствольної артилерії Костянтинівку. З мінно-вибуховою травмою і відкритим переломом стегна ушпиталено 49-річну жінку.
За процесуального керівництва Слов’янської, Покровської та Костянтинівської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
- У четвер, 27 лютого, російська окупаційна армія обстріляла "смерчами" Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки загинула людина, четверо отримали поранення.
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