Російська армія обстріляла три громади на Донеччині: 3 цивільних загинули, двоє поранені

Про це повідомляє Донецька облпрокуратура.

Зранку ЗС РФ атакували з FPV-дрону Лиман. Внаслідок вибуху тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали двоє чоловіків, 61 та 62 років, які рухались на велосипедах.

Також під приціл окупантів потрапив Мирноград, де від артилерійського обстрілу загинула 53-річна жителька.

Ще один безпілотник влучив по околицях селища Ставки Лиманської територіальної громади. Зазнав мінно-вибухової й черепно-мозкової травми та осколкові поранення 56-річний цивільний.

Крім того, ворог накрив вогнем зі ствольної артилерії Костянтинівку. З мінно-вибуховою травмою і відкритим переломом стегна ушпиталено 49-річну жінку.

За процесуального керівництва Слов’янської, Покровської та Костянтинівської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).