Армія РФ обстріляла Костянтинівку "смерчами": загинула людина, є поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, росіяни обстріляли місто "смерчами" та 152-міліметровою артилерією, через що загинув 32-річний чоловік. Крім того, поранення отримали четверо жителів від 48 до 82 років.

Внаслідок атаки також пошкоджено п'ять приватних будинків, чотири багатоповерхівки, адмінбудівлю, три підприємства, три лінії електропередач, газогін і автомобіль.

"Кожен, хто досі залишається в області, а тим паче у прифронтових містах, щодня ризикує власним життям і здоров'ям", – наголосив очільник ОВА.