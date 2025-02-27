Армія РФ обстріляла Костянтинівку "смерчами": загинула людина, є поранені
У четвер, 27 лютого, російська окупаційна армія обстріляла "смерчами" Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки загинула людина, четверо отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, росіяни обстріляли місто "смерчами" та 152-міліметровою артилерією, через що загинув 32-річний чоловік. Крім того, поранення отримали четверо жителів від 48 до 82 років.
Внаслідок атаки також пошкоджено п'ять приватних будинків, чотири багатоповерхівки, адмінбудівлю, три підприємства, три лінії електропередач, газогін і автомобіль.
"Кожен, хто досі залишається в області, а тим паче у прифронтових містах, щодня ризикує власним життям і здоров'ям", – наголосив очільник ОВА.
- Протягом минулої доби, 26 лютого, російська окупаційна армія вбила сімох мирних жителів Донецької області. Ще 11 людей дістали поранення.
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