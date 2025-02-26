Росіяни вдарили КАБами по Костянтинівці: загинули 5 людей, є поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто три керовані авіабомби.

"Останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими та жорсткішими. Залишатись у місті небезпечно", – наголосив Філашкін.