Росіяни вдарили КАБами по Костянтинівці: загинули 5 людей, є поранені
У середу, 26 лютого, російська окупаційна армія вдарила КАБами по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки загинули 5 людей, 8 отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто три керовані авіабомби.
"Останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими та жорсткішими. Залишатись у місті небезпечно", – наголосив Філашкін.
- Російська терористична армія у вівторок, 25 лютого, атакувала Краматорськ Донецької області: унаслідок ворожого удару щонайменше одна людина загинула, 16 зазнали поранень.
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