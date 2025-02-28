Режисер "Титаніка" й "Аватара" Кемерон отримав громадянство Нової Зеландії після обрання Трампа президентом США

Про це пише The Hollywood Reporter.

Видатний канадський режисер Джеймс Кемерон, який зняв такі фільми як "Титанік", серію фільмів "Аватар", "Термінатор", поділився, що з нетерпінням чекає наступної глави у своєму житті у статусі громадянина Нової Зеландії, особливо після обрання Дональда Трампа вдруге президентом США.

Коментуючи друге президентство Трампа, він зазначив: "Це жахливо, я думаю, що це жахливо".

Режисер живе у Новій Зеландії протягом останні 14 років, але не зацікавлений знову переїжджати до Сполучених Штатів - частково через суперечливу політику президента. Однак легендарному кінорежисеру доведеться час від часу відвідувати Голлівуд через службові зобов'язання.

"Америка нічого не відстоює, якщо вона не відстоює те, за що історично боролась. Це стає порожньою ідеєю, і я думаю, що вони вивільняють її так швидко, як можуть, заради власної вигоди", - поділився Кемерон.

Коли його запитали, чи почувається він у безпеці у Новій Зеландії, режисер "Термінатора" визнав, що не дуже впевнений у цьому, оскільки вплив політики Трампа відчутний усюди у світі. Хоча відсутність постійних заголовків про президента США — приємний бонус проживання в далекій країні.

"Я не знаю, чи почуваюся я тут у більшій безпеці, але я точно відчуваю, що мені не потрібно щодня читати про це на першій шпальті. Від цього просто нудить. У торгових точках Нової Зеландії є щось приємне — принаймні вони розмістять це на третій сторінці. Я просто не хочу більше бачити обличчя цього чоловіка на першій сторінці газети. Це неминуче там, це як спостерігати за автокатастрофою знову, і знову, і знову", - наголосив режисер.

Кемерон зізнався, що громадянство Нової Зеландії - це те, над чим він працював і заради чого йому довелося йти на жертви.

"Якщо ви збираєтеся вкорінити свою сім’ю та переїхати кудись, ви повинні інвестувати, ви повинні бути частиною цього, ви повинні заслужити гідність. Я просто думаю, що ти маєш заслужити своє право бути там", - додав режисер.