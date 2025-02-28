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Кличко заявив, що звільнить заступника голови КМДА та ще кількох фігурантів "земельної справи"

Ксенія Золотова
28 лютого, 2025 п'ятниця
13:39
Новини

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що з міськдержадміністрації буде звільнено заступника голови КМДА Петра Оленича і ще кількох фігурантів "земельної справи"

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