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Кличко заявив, що звільнить заступника голови КМДА та ще кількох фігурантів "земельної справи"
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що з міськдержадміністрації буде звільнено заступника голови КМДА Петра Оленича і ще кількох фігурантів "земельної справи"
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