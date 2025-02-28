Трамп підпише указ, який запровадить державну мову у США, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на чиновників Білого дому.

Документ скасує зобов'язання для федеральних відомств, за яким вони повинні ​​надавати мовну допомогу неангломовним громадянам, проте вони матимуть право надавати документи та послуги іншими мовами, а не тільки англійською.

У проєкті указу, з яким ознайомилося видання, йдеться, що метою надання англійській мові статусу офіційної у Штатах є сприяння єдності, ефективності в уряді та забезпечення громадської активності.

Сполучені Штати Америки за свою майже 250-річну історію ніколи не мали державної мови на федеральному рівні. Однак понад 30 штатів прийняли закони, які закріплюють статус англійської мови як офіційної.

За даними бюро перепису населення США, понад 78% американців розмовляють вдома лише англійською. WSJ зауважує, що водночас мільйони громадян розмовляють сотнями мов через історичні обставини, адже країна приймала іммігрантів з усього світу.

"Починаючи з руху за громадянські права 1960-х, було прийнято кілька законів про надання послуг або рівних можливостей для неангломовних людей у США. Республіканці у Конгресі також безуспішно намагалися прийняти законодавство, яке надає англійській мові статус національної", - додають у матеріалі.