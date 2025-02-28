Румунія могла б стати хабом для відправки миротворчих військ в Україну, - тимчасовий президент Болоян
Тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян заявив, що його держава могла б стати транзитним центром для відправки західних миротворчих військ в Україну, однак потрібен аналіз
Про це повідомляє Defense Romania.
"Що стосується підтримки України, то на консультаціях, які відбулися, ми висловили принципову готовність нашої держави продовжувати підтримувати цю країну, тому що це не просто підтримка жертви перед агресором, що є принциповим питанням, але, по суті - це підтримка безпеки нашої країни", - висловився Болоян.
На його думку, обговорювати відправлення румунських військових в Україну зараз є передчасним, адже "така предметна дискусія може бути, коли у вас немає припинення вогню, але є мирна угода".
"Обговорення по суті не було. Немає й парламентської підтримки. Ми могли б бути центром для транзиту цих (миротворчих, - ред.) військ, і можна провести аналіз. На мою точку зору, ми повинні аналізувати речі холоднокровно", - заявив в.о. президента Румунії.
- Раніше премʼєр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що не підтримує відправку військ держави в Україну.
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