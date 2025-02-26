Премʼєр Румунії Чолаку заявив, що проти відправки румунських військових в Україну
Премʼєр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що не підтримує відправку військ держави в Україну
Про це повідомляє Digi24.
Зазначено, що таку заяву Чолаку зробив у контексті консультацій у президентському палаці в.о. президента Іліє Боложаном з очільниками парламентських партій і формувань щодо підготовки позиції Бухареста на позачерговому засіданні Євроради 6 березня.
"Ні – відправленню румунських військ в Україну; Так – додатковим асигнуванням на оборону, але тільки у вигляді інвестицій у національну збройову промисловість і для підвищення військової мобільності (модернізація залізничної, дорожньої та портової інфраструктури, яка може бути використана в умовах подвійного режиму); виключення витрат на оборону з розрахунку дефіциту бюджету", - сказав румунський прем'єр.
Також він підкреслив, що це є позицією його Соціал-демократичної партії на переговорах у президентському палаці.
Видання зауважує: Боложан раніше запросив сторони на консультації з приводу засідання Європейської Ради 6 березня, адже там можуть прийняти рішення, які матимуть прямий вплив на зовнішню політику й оборону Європи, тому - вимагатимуть заходів з боку Румунії.
- Раніше стало відомо, що президент Євроради Антоніу Кошта скликає на 6 березня засідання Ради, на якому обговорюватимуть підтримку України й посилення оборони ЄС.
- Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що 2 березня європейські лідери також зустрінуться в Лондоні, аби обговорити спільні плани щодо безпеки та оборони.
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