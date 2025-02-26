Премʼєр Румунії Чолаку заявив, що проти відправки румунських військових в Україну

Про це повідомляє Digi24.

Зазначено, що таку заяву Чолаку зробив у контексті консультацій у президентському палаці в.о. президента Іліє Боложаном з очільниками парламентських партій і формувань щодо підготовки позиції Бухареста на позачерговому засіданні Євроради 6 березня.

"Ні – відправленню румунських військ в Україну; Так – додатковим асигнуванням на оборону, але тільки у вигляді інвестицій у національну збройову промисловість і для підвищення військової мобільності (модернізація залізничної, дорожньої та портової інфраструктури, яка може бути використана в умовах подвійного режиму); виключення витрат на оборону з розрахунку дефіциту бюджету", - сказав румунський прем'єр.

Також він підкреслив, що це є позицією його Соціал-демократичної партії на переговорах у президентському палаці.

Видання зауважує: Боложан раніше запросив сторони на консультації з приводу засідання Європейської Ради 6 березня, адже там можуть прийняти рішення, які матимуть прямий вплив на зовнішню політику й оборону Європи, тому - вимагатимуть заходів з боку Румунії.