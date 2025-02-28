Право на відстрочку від мобілізації отримали цивільні, які пройшли полон
Кабінет Міністрів України затвердив право на відстрочку від військової служби під час мобілізації для цивільних, які перебували у полоні внаслідок російської агресії
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Кабмін затвердив нову постанову "Про внесення змін у додаток 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".
Відтепер цивільні українці, які перебували у полоні внаслідок збройної агресії РФ, мають право на отримання відстрочки від мобілізації.
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"Для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідно надати виписку із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України", - написали у Міністерстві оборони.
- Українці за кордоном зможуть оформити відстрочку від мобілізації та знайти роботу в Україні через спеціальні центри за кордоном.
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