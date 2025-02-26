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Українці за кордоном зможуть дистанційно отримати бронь від мобілізації, - Міннацєдності

Катерина Єсікова
26 лютого, 2025 середа
08:54
Війна з Росією Олексій Чернишов

Українці, які перебувають за кордоном, зможуть дистанційно отримати бронь від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах

Зміст

Про це заявив міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає Економічна правда.

Зазначається, що наразі в країнах найбільшого перебування українців створюються так звані центри Unity Hub, які нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону.

"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують", - заявив міністр.

За його словами, відповідні центри пропонуватимуть українцям певний перелік послуг, зокрема працевлаштування і бронювання. Чернишов додав, що отримати бронь може будь-який українець, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування.

  • На початку січня Чернишов заявляв, що Україна готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.

 

Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
мобілізація
біженці
Військові новини
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