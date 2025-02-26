Українці за кордоном зможуть дистанційно отримати бронь від мобілізації, - Міннацєдності

Про це заявив міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає Економічна правда.

Зазначається, що наразі в країнах найбільшого перебування українців створюються так звані центри Unity Hub, які нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону.

"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують", - заявив міністр.

За його словами, відповідні центри пропонуватимуть українцям певний перелік послуг, зокрема працевлаштування і бронювання. Чернишов додав, що отримати бронь може будь-який українець, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування.