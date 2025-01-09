Україна готова надати чоловікам за кордоном роботу на оборонних підприємствах з бронюванням, - міністр Чернишов
Україна готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації
Про це повідомив міністр національної єдності України Олексій Чернишов у коментарі "Радіо Свобода".
За його словами, наразі деякі індустрії в Україні потребують "як повітря" фахівців. Це і оборонна галузь, і військово-промислова.
"У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для того ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні", - заявив міністр.
Він впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть та хочуть надати користь, якщо не готові продовжувати свій шлях у військовому напрямку.
- Українські чоловіки у Польщі почали отримувати фальшиві повістки із викликами на військову службу в ЗСУ. В українському посольстві та польському уряді заявили про підробки й заперечили своє авторство.
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