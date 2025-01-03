У Польщі невідомі розіслали українським чоловікам підробні "повістки": посольство України та польський уряд прокоментували

Про це йдеться на сайті Управління у справах іноземців польського уряду та у заяві посольства України в Польщі.

"У зв’язку з отриманою інформацією про неправдивий лист, надісланий громадянину України, Управління у справах іноземців пояснює, що воно не є автором призовів на військову службу", - заявили у польському уряді, коментуючи лист нібито від імені Управління, що закликає українця проходити військову службу, погрожуючи юридичною відповідальністю та екстрадицією.

Посольство України в Польщі також наголосило, що інформація про нібито виклик на військову службу українців у Польщі не відповідає дійсності, а "повістки" є підробками.

"Інформуємо, що на території Республіки Польщі не здійснюється надсилання до громадян України повісток про виклик або оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть добровільно долучитися до лав Українського легіону, додали в посольстві.