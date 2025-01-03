У Польщі невідомі розіслали українським чоловікам підробні "повістки": посольство України та польський уряд прокоментували
Українські чоловіки у Польщі почали отримувати фальшиві повістки із викликами на військову службу в ЗСУ. В українському посольстві та польському уряді заявили про підробки й заперечили своє авторство
Про це йдеться на сайті Управління у справах іноземців польського уряду та у заяві посольства України в Польщі.
"У зв’язку з отриманою інформацією про неправдивий лист, надісланий громадянину України, Управління у справах іноземців пояснює, що воно не є автором призовів на військову службу", - заявили у польському уряді, коментуючи лист нібито від імені Управління, що закликає українця проходити військову службу, погрожуючи юридичною відповідальністю та екстрадицією.
Посольство України в Польщі також наголосило, що інформація про нібито виклик на військову службу українців у Польщі не відповідає дійсності, а "повістки" є підробками.
"Інформуємо, що на території Республіки Польщі не здійснюється надсилання до громадян України повісток про виклик або оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть добровільно долучитися до лав Українського легіону, додали в посольстві.
- Співробітники СБУ та Нацполіції ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли на заході та півдні України. За результатами комплексних заходів затримано шістьох підозрюваних в організації оборудок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.94 Купівля 41.94Продаж 42.5
- EUR Купівля 43.26Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе