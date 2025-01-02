Правоохоронці ліквідували три нові схеми ухилення від мобілізації

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що ділки продавали фіктивні меддовідки про інвалідність або переправляли ухилянтів за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" становила від 5 до 15 тис. доларів з одного клієнта.

Фото: Служба безпеки України

Закарпаття

Там затримали двох місцевих жителів, які намагалися вивезти ухилянта, заховавши його серед будівельного сміття. Аби замаскувати "клієнта" ділки розмістили його на дні підводи, яку запрягли кіньми.

Одеська область

Організаторами "ухилянтських схем" виявилися три мешканці Подільського району віком від 21 до 25 років, які пішки виводили військовозобов’язаних за кордон через так звану "зеленку".

Буковина

Там підозру отримав місцевий лікар, який після звільнення з медустанови продавав ухилянтам фіктивні меддовідки про наявність 2 групи інвалідності.

"Для реалізації оборудки він використовував особисті зв’язки у МСЕК", - зазначили в СБУ.

За викритими фактами організаторам оборудок повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України з наданням порад, вказівок, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаної з вимаганням такої вигоди).

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.