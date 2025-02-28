Родина Мішель Трахтенберг відмовилася від розтину, причина смерті акторки залишається невідомою
Сімʼя зірки серіалів "Пліткарка" й "Баффі - переможниця вампірів" Мішель Трахтенберг попросила не проводити розтин з релігійних міркувань
Про це пише Deadline.
Як повідомили у головному управлінні судово-медичної експертизи Нью-Йорка, родина 39-річної американської акторки Мішель Трахтенберг попросила не проводити розтин з релігійних міркувань. Тому причина та спосіб смерті зірки залишаються невстановленими.
Офіс судово-медичної експертизи автоматично проводив би розтин, якби підозрювалася нечесна гра чи злочин, але їх немає, тому в головному управлінні не скасовували рішення родини.
Поліція відповіла на дзвінок 911 близько 8 години ранку в середу, 26 лютого. Медики швидкої допомоги констатували смерть Мішель Трахтенберг у розкішній квартирі в багатоквартирному будинку у центрі Мангеттена.
Колишня зірка серіалу "Баффі - переможниця вампірів" нещодавно перенесла трансплантацію печінки і, можливо, зазнала ускладнень, повідомили ABC News джерела в поліції.
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