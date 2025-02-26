Померла актриса Мішель Трахтенберг, відома за ролями в серіалах "Пліткарка" й "Баффі - переможниця вампірів"

Про це повідомляє The New York Post.

За словами джерел видання, мати акторки знайшла тіло доньки в середу близько 8 ранку у житловому комплексі One Columbus Place. Лікарі підтвердили смерть Трахтенберг.

Поліцейські Нью-Йорка кажуть, що смерть актриси не вважається підозрілою.

Водночас джерела NYP стверджують: Мішель Трахтенберг нещодавно перенесла трансплантацію печінки.

Акторка дебютувала у професійній діяльності в 9-річному віці - тоді вона зіграла в серіалі Nickelodeon Пригоди Піта і Піта Нону Мекленберг. Будучи дорослою, Трахтенберг грала роль Дон Саммерс - сестри головної героїні у серіалі, що транслювався у 2000-2003 роках, "Баффі - переможниця вампірів". Також вона втілила роль Джорджіни Спаркс у серіалі "Пліткарка".