Померла актриса Мішель Трахтенберг, відома за ролями в серіалах "Пліткарка" й "Баффі - переможниця вампірів"
У віці 39 років померла американська актриса Мішель Трахтенберг, яка відома за своїми ролями у телесеріалах "Пліткарка" й "Баффі - переможниця вампірів"
Про це повідомляє The New York Post.
За словами джерел видання, мати акторки знайшла тіло доньки в середу близько 8 ранку у житловому комплексі One Columbus Place. Лікарі підтвердили смерть Трахтенберг.
Поліцейські Нью-Йорка кажуть, що смерть актриси не вважається підозрілою.
Водночас джерела NYP стверджують: Мішель Трахтенберг нещодавно перенесла трансплантацію печінки.
Акторка дебютувала у професійній діяльності в 9-річному віці - тоді вона зіграла в серіалі Nickelodeon Пригоди Піта і Піта Нону Мекленберг. Будучи дорослою, Трахтенберг грала роль Дон Саммерс - сестри головної героїні у серіалі, що транслювався у 2000-2003 роках, "Баффі - переможниця вампірів". Також вона втілила роль Джорджіни Спаркс у серіалі "Пліткарка".
- 30 січня стало відомо про смерть британської акторки та співачки Маріанни Фейтфулл.
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