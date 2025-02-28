Україна отримала докази про викрадення Росією 42 дітей з ТОТ Херсонщини

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Представники окупаційної адміністрації на Херсонщині відкрито заявили про масове влаштування українських дітей у родини росіян. Відомо, що з 2022 по 2024 роки 42 дитини з Херсонської області, які опинилися в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення, були передані під опіку в російські сім'ї", – написав Лубінець.

Він наголосив, що російська влада тривалий час приховувала інформацію про дітей з Херсонщини та ігнорувала вимоги української сторони надати дані про кожну депортовану і примусово переміщену дитину.

Зокрема, мало що було відомо про вихованців Херсонського обласного будинку дитини. У 2022 році працівники закладу задля порятунку дітей переховували їх у підвалі церкви, поки їх не знайшли співробітники ФСБ.

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"Більшість цих дітей мали батьків або інших законних представників. Проте росіяни вивезли їх до Криму та розмістили в будинку дитини "Ялинка", відомому жорстоким поводженням. Анкети деяких дітей згодом почали з'являтися у російському федеральному банку даних з усиновлення", – повідомив омбудсмен.

За його словами, у даному дитячому закладі в тимчасово окупованому Криму досі перебувають 10 дітей з Херсонщини, для яких підшукують "новий дім".

Лубінець наголосив, що такі діє є грубим порушенням міжнародного права, IV Женевської конвенції та Конвенції ООН про права дитини.