РФ виставила на сайтах із усиновлення інформацію про викрадених українських дітей, - FT
На сайтах РФ із усиновлення з'явилися оголошення щонайменше про чотирьох дітей з України, яких росіяни викрали протягом перших місяців повномасштабної війни
Про це йдеться в розслідуванні Financial Times.
Зазначається, що на російському сайті із усиновлення не вказано походження дітей, коли в українській базі її громадяни віком від 8 до 15 років вважаються зниклими.
Також окупанти змінили деяким дітям імена та їхній вік: один українець отримав нове російське ім'я та вік, а іншій дитині ворог змінив її ім'я на зросіщений варіант.
Діти, яких ідентифікувало видання, опинились у Тульській області, Оренбурзькій, що неподалік кордону з Казахстаном, та під Москвою.
У матеріалі йдеться, що вочевидь РФ вивезла дітей з державних дитячих будинків на окупованих територіях півдня та сходу України, однак кожен з них має родичів чи опікунів. За словами FT, вони не знали про місце перебування дітей та відмовились давати коменарі через страх, що це поставить під загрозу їхнє повернення додому.
- 3 травня стало відомо, що російські окупанти почали складати списки дітей з тимчасово окупованих територій України, аби депортувати їх до РФ. У такі переліки насамперед потрапляють діти, позбавлені батьківського піклування, або сироти.
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