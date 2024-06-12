РФ виставила на сайтах із усиновлення інформацію про викрадених українських дітей, - FT

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times.

Зазначається, що на російському сайті із усиновлення не вказано походження дітей, коли в українській базі її громадяни віком від 8 до 15 років вважаються зниклими.

Також окупанти змінили деяким дітям імена та їхній вік: один українець отримав нове російське ім'я та вік, а іншій дитині ворог змінив її ім'я на зросіщений варіант.

Діти, яких ідентифікувало видання, опинились у Тульській області, Оренбурзькій, що неподалік кордону з Казахстаном, та під Москвою.

У матеріалі йдеться, що вочевидь РФ вивезла дітей з державних дитячих будинків на окупованих територіях півдня та сходу України, однак кожен з них має родичів чи опікунів. За словами FT, вони не знали про місце перебування дітей та відмовились давати коменарі через страх, що це поставить під загрозу їхнє повернення додому.