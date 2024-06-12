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Війна з Росією: хроніка
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РФ виставила на сайтах із усиновлення інформацію про викрадених українських дітей, - FT

12 червня, 2024 середа
20:58
Війна з Росією діти війна

На сайтах РФ із усиновлення з'явилися оголошення щонайменше про чотирьох дітей з України, яких росіяни викрали протягом перших місяців повномасштабної війни

Зміст

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times.

Зазначається, що на російському сайті із усиновлення не вказано походження дітей, коли в українській базі її громадяни віком від 8 до 15 років вважаються зниклими.

Також окупанти змінили деяким дітям імена та їхній вік: один українець отримав нове російське ім'я та  вік, а іншій дитині ворог змінив її ім'я на зросіщений варіант.

Діти, яких ідентифікувало видання, опинились у Тульській області, Оренбурзькій, що неподалік кордону з Казахстаном, та під Москвою.

У матеріалі йдеться, що вочевидь РФ вивезла дітей з державних дитячих будинків на окупованих територіях півдня та сходу України, однак кожен з них має родичів чи опікунів. За словами FT, вони не знали про місце перебування дітей та відмовились давати коменарі через страх, що це поставить під загрозу їхнє повернення додому.

  • 3 травня стало відомо, що російські окупанти почали складати списки дітей з тимчасово окупованих територій України, аби депортувати їх до РФ. У такі переліки насамперед потрапляють діти, позбавлені батьківського піклування, або сироти.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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