І це точно не привід для паніки, навпаки — це вікно можливостей для Європи: нарешті знайти себе, згуртуватися, взяти відповідальність за свою безпеку та майбутнє.

На жаль, Європа довго прокидалася. Росія напала на Україну ще 11 років тому, але до 2022 року багато чого тривало, наче нічого не відбулося — контракти на енергоресурси, будівництво Північного потоку, страх "не спровокувати ескалацію" (або, можливо, нас просто в ньому переконували, щоб тим часом далі вести справи з кривавим режимом Путіна) тощо. Після 24 лютого 2022 року Європа мобілізувалася, але цього все ще недостатньо. Холодний душ останніх тижнів від американської адміністрації — це шанс зробити те, що давно потрібно: нарешті збудувати сильну, незалежну Європу, яка матиме рівноправні відносини зі США.

Росія вже три роки веде повномасштабну війну: вбиває цивільних, викрадає дітей, вчиняє воєнні злочини, а сотні тисяч українців воюють за свободу всієї Європи. Це факти. Наша відповідь — згуртованість та рішучість.

Європа має зосередитися на власній силі, а не на тому, що відбувається за океаном.

Нам потрібно відійти від ілюзії, що без Америки ми не виживемо. Це, до речі, також своєрідна ІПСО від Путіна, який би хотів, щоб ми в це повірили. Європа існувала і до Америки, у неї достатньо ресурсів, щоб стати глобальним гравцем. Зосередимося на викликах, усвідомимо загрози та почнемо будувати сильну Європу — економічно, політично, ціннісно та безпеково. Читайте також: Захист демократії: шлях України до ЄС на тлі війни та реформ

Що, на мій погляд, потрібно зробити?

Європейський військовий та економічний союз — прискорений вступ України в ЄС та створення оборонного союзу зацікавлених європейських держав.

— прискорений вступ України в ЄС та створення оборонного союзу зацікавлених європейських держав. Зміцнення європейської економіки та оборони — щоб світ поважав і рахувався з Європою.

— щоб світ поважав і рахувався з Європою. Зміцнення трансатлантичного партнерства — сильна Європа здатна бути геополітичним гравцем та рівноправним партнером США у підтриманні глобальної безпеки.

— сильна Європа здатна бути геополітичним гравцем та рівноправним партнером США у підтриманні глобальної безпеки. Психологічна стійкість — Путін хоче змусити Європу думати, що без Америки вона не переможе. Це брехня. Згуртована Європа здатна протистояти Путіну. І це також стосується захисту наших демократій від дезінформації та інформаційного впливу.

— Путін хоче змусити Європу думати, що без Америки вона не переможе. Це брехня. Згуртована Європа здатна протистояти Путіну. І це також стосується захисту наших демократій від дезінформації та інформаційного впливу. Невідворотність покарання — путінська Росія повинна бути притягнута до відповідальності за злочини проти України та українців. Робота зі створення спеціального трибуналу за злочин агресії та конфіскації російських активів у Європі має продовжуватися.

— путінська Росія повинна бути притягнута до відповідальності за злочини проти України та українців. Робота зі створення спеціального трибуналу за злочин агресії та конфіскації російських активів у Європі має продовжуватися. Не боятися Путіна — рішуча відсіч, дієві санкції тощо. У боротьбі за свободу не повинно бути червоних ліній, бо у нашого спільного ворога їх немає.

Європа потребує лідерів, які боротимуться за свободу та демократію, вона повинна очолити глобальну боротьбу демократії проти авторитаризму.

Наша згуртованість залишається основною умовою перетворення Європи на впливового гравця у забезпеченні глобальної безпеки.