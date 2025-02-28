Вважався зниклим безвісти: російський доброволець Ілля Богданов, який воював за Україну, вийшов на зв’язок

Про це йдеться на Facebook-сторінці Богданова.

"Живий. Здоровий. Вашими молитвами. Знову замовляли з РФ на ліквідацію, все як завжди", – йдеться в дописі.

Він також опублікував фото біля табло столичного вокзалу та з газетою, випуск якої датований 5 лютого 2025 року.

Зазначимо, що раніше Суспільне з посиланням на поліцію писало про зникнення Іллі Богданова в листопаді 2024 року.