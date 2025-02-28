Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Вважався зниклим безвісти: російський доброволець Ілля Богданов, який воював за Україну, вийшов на зв’язок

Вважався зниклим безвісти: російський доброволець Ілля Богданов, який воював за Україну, вийшов на зв’язок

Юлія Лаврук
28 лютого, 2025 п'ятниця
15:21
Війна з Росією Ілля Богданов

Боєць Російського добровольчого корпусу Збройних Сил України Ілля Богданов у п'ятницю, 28 лютого, вийшов на зв'язок. Він вважався зниклим безвісти з листопада 2024 року

Зміст

Про це йдеться на Facebook-сторінці Богданова.

"Живий. Здоровий. Вашими молитвами. Знову замовляли з РФ на ліквідацію, все як завжди", – йдеться в дописі.

Він також опублікував фото біля табло столичного вокзалу та з газетою, випуск якої датований 5 лютого 2025 року.

Зазначимо, що раніше Суспільне з посиланням на поліцію писало про зникнення Іллі Богданова в листопаді 2024 року.

  • Торік у жовтні в Києві сталася пожежа в ресторані "Пян-Се Rest", власником якого є російський доброволець, ветеран АТО Ілля Богданов. Тоді він заявляв про підпал.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Переговри США та РФ в Саудівській Аравії, Марко Рубіо та Сергій Лавров
Автор Катерина Єсікова
28 лютого, 2025 п'ятниця
США та РФ обговорили сфери банкінгу та дипломатії: держдеп про перемовини у Стамбулі
Військово-лікарська комісія, ВЛК
Автор Юлія Лаврук
27 лютого, 2025 четвер
Понад 1,5 млн військовозобов'язаних повинні повторно пройти ВЛК до 5 червня
Павло Кириленко
Автор Катерина Єсікова
27 лютого, 2025 четвер
"Схеми" дізналися, хто вніс 30 млн грн застави за Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні
Київ
+3.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.29
    Купівля 41.29
    Продаж 41.81
  • EUR
    Купівля 43.02
    Продаж 43.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
28 лютого
16:05
Оновлено
Сили оборони 25 лютого відкинули окупантів з Сумщини на територію РФ: наразі тривають бої
16:00
OPINION
Пекельний трикутник Трампа. Як вижити на тлі бажання США подружитись із Росією?
15:53
США і РФ
Росія на переговорах у Стамбулі запропонувала США відновити пряме авіасполучення
15:48
Росіяни просунулись на Донеччині та Курщині, – DeepState
15:28
На Луганщині окупанти змушують цивільних здавати кров для російських військових, - Спротив
15:27
Джеймс Кемерон
Режисер "Титаніка" й "Аватара" Кемерон отримав громадянство Нової Зеландії після обрання Трампа президентом США
14:59
Анонс
Георгій Судаков та Іван Калюжний (в центрі), "Олександрія" - "Шахтар"
УПЛ: "Оболонь" і "Полісся" зіграли внічию: результати й розклад матчів 19-го туру чемпіонату України
14:54
Чехія
У Празі водій вигнав з трамвая родину українців з дитиною та вдарив чоловіка: мер і МВС відреагували
14:51
Оновлено
Зеленський і Трамп
Президент України Зеленський прибув до США: подробиці програми візиту
14:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:34
Оновлено
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
У Маріуполі підірвали авто з працівником ФСБ. Окупанти намагаються вистежити українське підпілля
14:20
паспорт
У міграційній службі пояснили, чому співачці Юлії Юріній не дають громадянство України
14:08
Руслан Стефанчук
"Це питання до правоохоронних органів": Стефанчук прокоментував інформацію про схему виїзду за кордон через водіїв депутатів
14:07
Наказав атакувати хімічною зброєю українських захисників Донеччини: СБУ повідомила про підозру комбригу РФ
14:00
OPINION
Час Європи!
13:59
Російська армія обстріляла три громади на Донеччині: 3 цивільних загинули, двоє поранені
13:39
Кличко заявив, що звільнить заступника голови КМДА та ще кількох фігурантів "земельної справи"
13:35
діти Україна
Україна отримала докази про викрадення Росією 42 дітей з ТОТ Херсонщини
13:34
"Має потенціал надати потужну безпеку для України": Стефанчук про рамкову угоду між Україною та США
13:28
Смерть оскарівського лауреата Джина Гекмана і його дружини: поліція вважає обставини "достатньо підозрілими"
13:17
Сили оборони знищили склад росіян з термобаричними снарядами біля Селідового й уразили ще 3 ворожі об'єкти
13:04
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
Показує ситуацію в режимі реального часу: Укренерго запустило новий мобільний застосунок
12:59
студент, студенти, бакалавр
В Україні змінять підхід до держзамовлення: міністр Лісовий розповів деталі
12:49
Київ дощ
Дощ, мокрий сніг і до +7 °С: прогноз погоди на перші весняні вихідні від Наталки Діденко
12:45
Шмигаль
Шмигаль пояснив, що передбачає рамкова угода про копалини між Україною та США й окреслив наступні кроки після її підписання
12:44
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Підписання угоди не є головним питанням зустрічі Зеленського з Трампом, - Наливайченко
12:42
Skype
Microsoft закриє Skype у травні
12:32
Очільник МОН Оксен Лісовий
"Законопроєкт є доволі революційним": Лісовий розповів, які зміни чекають на профтехосвіту
12:04
OPINION
Чому Макрон може стати очільником "Європейського руху опору" США
12:03
Новини компаній
Українські вертольоти
"Українські вертольоти" взяли під опіку ще 18 сиріт, чиї батьки загинули на війні
12:02
Поліція Південної Кореї викликає на допит фанатку, яка поцілувала Джина з K-pop гурту BTS
12:02
Ілон Маск і Дональд Трамп
Суд у США призупинив масові звільнення федеральних держслужбовців адміністрацією Трампа
11:35
Ексклюзив
Віктор Чумак, головний військовий прокурор України (2019-2020)
Головною перепоною залученню миротворців буде позиція Росії, - Чумак
11:29
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп вірить, що Путін дотримається мирної угоди, а росіяни бачать у новій позиції США повернення до "нормального життя". Акценти світових ЗМІ 28 лютого
11:16
електроенергія
Споживання електроенергії залишається на високому рівні: ситуація в енергосистемі 28 лютого
11:00
Оновлено
світло
Скасовано аварійні вимкнення електроенергії, які застосовували в кількох областях України через атаки РФ
10:58
OpenAI
OpenAI презентувала тестову версію GPT-4.5
10:54
У Києві зʼявилося графіті на честь загиблих воїнів-ультрас "Таврії" Святослава Алексапольського та Олександра Клепікова
10:50
Служба безпеки України
Наводили ворожі ракети на аеродроми та ППО в трьох областях України: СБУ затримала коригувальників
10:43
Уряд припинив роботу системи "Шлях"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV