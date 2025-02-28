Вважався зниклим безвісти: російський доброволець Ілля Богданов, який воював за Україну, вийшов на зв’язок
Боєць Російського добровольчого корпусу Збройних Сил України Ілля Богданов у п'ятницю, 28 лютого, вийшов на зв'язок. Він вважався зниклим безвісти з листопада 2024 року
Про це йдеться на Facebook-сторінці Богданова.
"Живий. Здоровий. Вашими молитвами. Знову замовляли з РФ на ліквідацію, все як завжди", – йдеться в дописі.
Він також опублікував фото біля табло столичного вокзалу та з газетою, випуск якої датований 5 лютого 2025 року.
Зазначимо, що раніше Суспільне з посиланням на поліцію писало про зникнення Іллі Богданова в листопаді 2024 року.
- Торік у жовтні в Києві сталася пожежа в ресторані "Пян-Се Rest", власником якого є російський доброволець, ветеран АТО Ілля Богданов. Тоді він заявляв про підпал.
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