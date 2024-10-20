У Києві згорів ресторан російського добровольця, ветерана АТО Іллі Богданова. Власник каже про підпал

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Богданов, що причиною пожежі був підпал. Він опублікував фотографії та відео з місця події, які, за його словами, свідчать про це.

"Пі***и вчора о 04:17 ранку підпалили мій ресторан "Пян-Се". Тож тепер не бусиками єдиними. Ветеранський бізнес теж під ударом", - зазначив він.

Правоохоронні органи розпочали розслідування, однак власник ресторану стверджує, що поліція та пожежна служба намагаються представити пожежу як нещасний випадок, однак, за його словами, усе приміщення ресторану було залито невідомою речовиною.

"Я воскрешу "Пян-Се"", - пообіцяв Богданов.