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Головна Кримінал У Києві згорів ресторан російського добровольця, ветерана АТО Іллі Богданова. Власник каже про підпал

У Києві згорів ресторан російського добровольця, ветерана АТО Іллі Богданова. Власник каже про підпал

Марія Науменко
20 жовтня, 2024 неділя
18:48
Кримінал

У п'ятницю, 18 жовтня, у Києві сталася пожежа у ресторані "Пян-Се Rest", власником якого є російський доброволець, ветеран АТО Ілля Богданов. Власник каже про підпал

Зміст

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Богданов, що причиною пожежі був підпал. Він опублікував фотографії та відео з місця події, які, за його словами, свідчать про це. 

"Пі***и вчора о 04:17 ранку підпалили мій ресторан "Пян-Се". Тож тепер не бусиками єдиними. Ветеранський бізнес теж під ударом", - зазначив він.

Правоохоронні органи розпочали розслідування, однак власник ресторану стверджує, що поліція та пожежна служба намагаються представити пожежу як нещасний випадок, однак, за його словами, усе приміщення ресторану було залито невідомою речовиною. 

"Я воскрешу "Пян-Се"", - пообіцяв Богданов. 

  • Уночі суботи, 5 жовтня, у селі Слобідка Полтавської області сталася пожежа в приватному будинку, унаслідок чого загинули четверо людей, двоє з них - діти.

 

 

Теги:
Суспільство
Україна
АТО
Ветеран АТО
новини Києва
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