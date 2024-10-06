На Полтавщині під час пожежі загинула ціла сім'я з двома дітьми

Про це повідомляє Нацполіція у Полтавській області.

Зазначається, що до поліції 5 жовтня близько 02:00 надійшло повідомлення від працівників ДСНС про пожежу в селі Слобідка Миргородського району.

На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліціянти встановили, що вночі в приватному будинку сталася пожежа.

Після повної ліквідації загоряння в приміщенні виявили тіла чотирьох людей. Як з’ясували поліцейські, під час пожежі загинула родина: 37-річний чоловік, жінка 31 року, їхні малолітні син та донька 2020 року народження.

Наразі причини та обставини події з’ясовує слідство.