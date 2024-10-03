На Харківщині лісова пожежа знищила селище: четверо людей згоріли живцем
У Харківській області внаслідок лісової пожежі згоріло селище: вогонь забрав життя чотирьох людей і знищив понад тисячу будинків
Про це повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Болвінов розповів, що вогонь прийшов з Донеччини: від села Рубці він перекинувся на Борівське лісництво. Пожежа охопила ландшафтний парк "Червонооскільський", а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські.
"Згоріло ціле селище - більше тисячі будинків знищено через лісову пожежу. Четверо людей згоріли живцем. Двоє жінок-переселенок, ще одна місцева та один чоловік. Вони просто не встигли втекти - полум'я розповсюджувалося шаленими темпами", - йдеться у повідомленні.
Крім того, двоє людей отримали опіки. В лісі та поблизу нього згоріло близько 1100 дерев'яних будинків. Наразі з місця займання евакуювали шістдесят людей.
Триває розслідування обставин виникнення пожежі. Болвінов вважає, що ліс на Донеччині міг загорітися через російські обстріли.
- Раніше на Харківщині через пожежу згоріла майже половина села Студенок. Знищені або пошкоджені полум'ям триста вісім будинків.
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