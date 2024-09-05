Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство На Харківщині через пожежу згоріла майже половина села Студенок, поліція з'ясовує причини займання

На Харківщині через пожежу згоріла майже половина села Студенок, поліція з'ясовує причини займання

Ольга Бабишена
5 вересня, 2024 четвер
23:09
Суспільство На Харківщині згоріла майже половина села Студенок

Село Студенок Ізюмського району Харківської області внаслідок пожежі, яка виникла 2 вересня, згоріло майже наполовину

Зміст

Про це повідомив начальник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов. 

Він розповів, що для з'ясування наслідків пожежі село досліджували і з землі, і з повітря: залучили дрони, а слідчі обходили кожне подвір'я.

"Знищені або пошкоджені полум'ям тут триста вісім будинків - це майже половина села. Згоріла й будівля старостату. Зараз фіксуємо руйнування та збитки, працюємо з тими, хто втратив житло. Щоб отримати статус потерпілих, люди звертаються до поліції", - розповів Болвінов. 

Вказано, що спершу пожежа виникла у лісгоспі на Донеччині, але через сильні пориви вітру з боку Святогірська перекинулася на харківське село. Наразі причини займання невідомі, поліція з'ясовує, що могло спричинити пожежу. 

  • В Оскільській громаді Ізюмського району на Харківщині від 2 вересня горить ліс на площі близько 1200 га. У результаті пожежі постраждали мешканка села Студенок та рятувальник ДСНС. 
Теги:
поліція
Харківщина
Ізюм
Читайте також:
Суджа, РФ, Курська область
Автор Влад Дідусь
4 вересня, 2024 середа
"Наступ у Курській області був помилкою, Україна рухається до поразки": маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 вересня
Дмитро Кулеба
Автор Ольга Бабишена
5 вересня, 2024 четвер
Зеленський прокоментував причину відставки голови МЗС Кулеби, - Суспільне
електроенергія
Автор Юлія Юліна
4 вересня, 2024 середа
Обмежень споживання електроенергії 5 вересня буде менше: деталі від Укренерго
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.43
  • EUR
    Купівля 45.34
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
5 вересня
23:53
Кріштіану Роналду
Роналду забив 900-й гол в кар'єрі та допоміг Португалії перемогти Хорватію, результати інших матчів Ліги націй
23:37
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
Україна отримає систему NASAMS від Канади
22:47
зсу артилерія
З початку доби на фронті зафіксували 151 боєзіткнення, найгарячіша ситуація на Покровському напрямку
22:40
Ярослава Магучіх
Магучіх виграла 4-й в сезоні етап "Діамантової ліги", Геращенко здобула бронзу
22:29
Рамштайн
Коаліція повітряних сил і ППО: у Пентагоні назвали основні теми засідання "Рамштайну-24"
22:29
Дональд Трамп
Трамп розповів, яку посаду може отримати Маск, у разі його перемоги на президентських виборах
22:14
зеленський Шольц
Зеленський 6 вересня відвідає Німеччину та зустрінеться з Шольцом
22:12
Збірна України з голболу
Збірна України з голболу виграла срібло Паралімпіади-2024
22:02
Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому
Позиція США щодо українських ударів вглиб РФ не змінилася, але розмови з Києвом про потреби ЗСУ тривають, - Кірбі
21:42
Швеція
Швеція виділить €44 млн на підтримку опалення й енергосистеми України
21:17
Олександр Сирський
Сирський заявив, що Сили оборони зупинили просування РФ на Покровському напрямку
21:15
Ексклюзив
путін
Ядерні погрози Путіна лише більше вказують на його слабкість, - дипломат Клімкін
21:05
Оксана Ботурчук та Микита Барабанов, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: Ботурчук принесла Україна срібло у бігу на 100 м, а Хорава - у дзюдо
21:02
Володимир Зеленський
"Кожен протягом осені повинен дати визначені результати", - Зеленський про зміни в уряді
20:40
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна дивує на виставці озброєння в Польщі та чому заборона Китаю на експорт компонентів до БПЛА не вплине на постачання дронів до ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:28
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив трьох заступників голови ОП, двоє стануть міністрами
20:06
Огляд
Андрій Сибіга
Батько-прокурор, робота в Туреччині та колекція старожитностей: що відомо про нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу
20:04
РФ з авіації атакувала передмістя Харкова
РФ з авіації атакувала передмістя Харкова: 2 постраждалих, пошкоджено щонайменше 20 будинків
20:00
OPINION
Очільник Тайваню підірвав одну з найтоксичніших бомб китайської історії: здавалося б, до чого тут Росія
19:48
Іванна Климпуш-Цинцадзе
"Призведе до провисання критичних напрямків": Климпуш-Цинцадзе про об'єднання посад Стефанішиної
19:45
Чехія
Примусове повернення військовозобов'язаних українців із Чехії не передбачається, - посол у Празі Зварич
19:30
Паралімпіада-2024, Париж
Український плавець Чуфаров завоював бронзу Паралімпіади-2024
19:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:17
Відключення електроенергії
Графіки вимкнень світла 6 вересня діятимуть протягом усієї доби
18:59
Іванна Климпуш-Цинцадзе
"МЗС системно втрачало суб'єктність і міністр на це погоджувався": нардепка Климпуш-Цинцадзе прокоментувала звільнення Кулеби
18:53
ВВП України
У липні ВВП України зріс на 2,7%
18:42
Ярослав Железняк
"Щиро раджу не шукати логіки": нардеп Железняк про зміни в українському уряді
18:39
Ексклюзив
В'ятрович
Відбувається посилення вертикалі Офісу президента, - В'ятрович про кадрові ротації в уряді
18:36
В окупованому Маріуполі росіяни планують знести понад 20 багатоповерхівок, - міськрада
18:31
Андрій Сибіга
Нардеп Мережко прокоментував напрями майбутньої роботи нового глави МЗС Андрія Сибіги
18:30
Війна з Росією, ЗСУ
Армія РФ атакує на 11 напрямках фронту: де найактивніше
18:24
Прапор Литви
Литва перекрила міст до Калінінградської області РФ "зубами дракона" та "їжаками"
18:16
Дмитро Разумков
Відсутність стратегії та кадрового потенціалу показує, що тут відбуваються ротації, – нардеп Разумков про кадрові зміни в Кабміні
18:14
Огляд
дрон SkyKnight 2
Швидкий, потужний і водночас тихий: все про український дрон SkyKnight 2, яким керують за допомогою штучного інтелекту
18:12
Оновлено
полтава обстріл
Удар РФ по навчальному закладу в Полтаві: пошукові роботи завершено, загинуло 55 людей, поранено 328
18:10
Архангел Михаїл
Михайлове чудо. Що не можна робити та як молитися
18:05
OPINION
Куни, різани, ногати і шаги: чи на часі?
17:59
Оновлено
Атака на Костянтинівку
Окупанти атакували Костянтинівку: є загиблий, кількість поранених зросла до 8
17:58
Віталій Коваль
Міністром аграрної політики призначили Віталія Коваля
17:52
хімічна атака
Армія РФ застосовує хімічну зброю на півдні України, - ОСУВ "Таврія"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV