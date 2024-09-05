На Харківщині через пожежу згоріла майже половина села Студенок, поліція з'ясовує причини займання
Село Студенок Ізюмського району Харківської області внаслідок пожежі, яка виникла 2 вересня, згоріло майже наполовину
Про це повідомив начальник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов.
Він розповів, що для з'ясування наслідків пожежі село досліджували і з землі, і з повітря: залучили дрони, а слідчі обходили кожне подвір'я.
"Знищені або пошкоджені полум'ям тут триста вісім будинків - це майже половина села. Згоріла й будівля старостату. Зараз фіксуємо руйнування та збитки, працюємо з тими, хто втратив житло. Щоб отримати статус потерпілих, люди звертаються до поліції", - розповів Болвінов.
Вказано, що спершу пожежа виникла у лісгоспі на Донеччині, але через сильні пориви вітру з боку Святогірська перекинулася на харківське село. Наразі причини займання невідомі, поліція з'ясовує, що могло спричинити пожежу.
- В Оскільській громаді Ізюмського району на Харківщині від 2 вересня горить ліс на площі близько 1200 га. У результаті пожежі постраждали мешканка села Студенок та рятувальник ДСНС.
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