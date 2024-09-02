На Харківщині спалахнула масштабна лісова пожежа: оголошено евакуацію жителів
У Оскільській громаді Ізюмського району на Харківщині горить ліс на площі близько 1200 га. Вогонь розповсюдився на село Студенок, місцевих жителів звідти евакуюють
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У Оскільській ТГ Ізюмського району триває масштабна пожежа, горять лісові насадження на площі біля 1200 га. "Вогонь розповсюдився на село Студенок", - написав він.
Влада проводить евакуацію жителів. Кількість евакуйованих станом на 20:18 становить вже понад 200 людей.
За словами очільника ОВА, на місці працюють рятувальні служби у посиленому режимі, ДСНС, поліція, районна та місцеві адміністрації, структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА.
"Залучаємо додаткові ресурси для ліквідації пожежі із інших областей", - зауважив Синєгубов.
- 17 серпня на острові Труханів у Дніпровському районі Києва загорілася ділянка трав'яного настилу та дерев. За попередніми даними, площа пожежі становить близько 200 кв.м.
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