На Трухановому острові у Києві горить 200 кв.м трави та дерев

Про це повідомили у КМДА.

"На відкритій території стало загоряння трав'яного настилу та дерев. Орієнтовна площа пожежі — 200 кв.м", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють рятувальники.

У КМДА нагадали, що наразі в Києві та області зберігається надзвичайний рівень пожежної безпеки, викликаний погодними умовами, що сприяють високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання.

"Просимо всіх, хто відпочиває на природі, бути обережними та дотримуватись правил протипожежної безпеки, не спалювати стерню, сміття і залишки рослинності та не розводити багаття, зокрема на території парків і лісопаркових зон", - наголосили в адміністрації.