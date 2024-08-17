На Трухановому острові у Києві горить 200 кв.м трави та дерев
У суботу, 17 серпня, на острові Труханів у Дніпровському районі загорілась ділянка трав'яного настилу та дерев. За попередніми даними, площа пожежі складає близько 200 кв.м
Про це повідомили у КМДА.
"На відкритій території стало загоряння трав'яного настилу та дерев. Орієнтовна площа пожежі — 200 кв.м", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють рятувальники.
У КМДА нагадали, що наразі в Києві та області зберігається надзвичайний рівень пожежної безпеки, викликаний погодними умовами, що сприяють високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання.
"Просимо всіх, хто відпочиває на природі, бути обережними та дотримуватись правил протипожежної безпеки, не спалювати стерню, сміття і залишки рослинності та не розводити багаття, зокрема на території парків і лісопаркових зон", - наголосили в адміністрації.
- 24 липня повідомлялось, що на окупованій території Сєвєродонецького району в Луганській області лісові пожежі у липні завдали шкоди на 36,5 млрд грн.
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