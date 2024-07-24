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Липневі лісові пожежі на ТОТ Луганщини завдали шкоди на 36,5 млрд грн

24 липня, 2024 середа
09:56
Війна з Росією лісові пожежі ліс пожежа

На окупованій території Сєвєродонецького району в Луганській області лісові пожежі у липні завдали шкоди на 36,5 млрд грн

Зміст

Про це повідомив очільник ОВА Артем Лисогор.

Вчинені окупантами факти забруднення атмосферного повітря через знищення лісів пожежами на території регіону фіксує Державна екологічна інспекція Луганщини.

За словами Лисогора, у липні внаслідок масштабних пожеж у двох лісових масивах площею понад 4,5 тис. га та понад 870 га на території Сєвєродонецького району до атмосферного повітря потрапило понад 3,6 мільйона тонн забруднюючих речовин, у зв’язку з чим завдана довкіллю області шкода склала понад 36,5 мільярдів гривень.

  • Російські загарбники вивезли українських дітей з тимчасово окупованого Кремінського району Луганської області до військово-патріотичного табору на території РФ і виправдали це лісовими пожежами у регіоні.
Теги:
Україна
Луганщина
окуповані території
окупанти
лісові пожежі
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