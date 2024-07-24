Липневі лісові пожежі на ТОТ Луганщини завдали шкоди на 36,5 млрд грн

Про це повідомив очільник ОВА Артем Лисогор.

Вчинені окупантами факти забруднення атмосферного повітря через знищення лісів пожежами на території регіону фіксує Державна екологічна інспекція Луганщини.

За словами Лисогора, у липні внаслідок масштабних пожеж у двох лісових масивах площею понад 4,5 тис. га та понад 870 га на території Сєвєродонецького району до атмосферного повітря потрапило понад 3,6 мільйона тонн забруднюючих речовин, у зв’язку з чим завдана довкіллю області шкода склала понад 36,5 мільярдів гривень.