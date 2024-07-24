Липневі лісові пожежі на ТОТ Луганщини завдали шкоди на 36,5 млрд грн
На окупованій території Сєвєродонецького району в Луганській області лісові пожежі у липні завдали шкоди на 36,5 млрд грн
Про це повідомив очільник ОВА Артем Лисогор.
Вчинені окупантами факти забруднення атмосферного повітря через знищення лісів пожежами на території регіону фіксує Державна екологічна інспекція Луганщини.
За словами Лисогора, у липні внаслідок масштабних пожеж у двох лісових масивах площею понад 4,5 тис. га та понад 870 га на території Сєвєродонецького району до атмосферного повітря потрапило понад 3,6 мільйона тонн забруднюючих речовин, у зв’язку з чим завдана довкіллю області шкода склала понад 36,5 мільярдів гривень.
- Російські загарбники вивезли українських дітей з тимчасово окупованого Кремінського району Луганської області до військово-патріотичного табору на території РФ і виправдали це лісовими пожежами у регіоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.17 Купівля 41.17Продаж 41.7
- EUR Купівля 44.71Продаж 45.48
- Актуальне
- Важливе