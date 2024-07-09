Нібито через лісові пожежі: окупанти на Луганщині вивезли 137 дітей до військово-патріотичного табору у РФ
Російські загарбники вивезли українських дітей з тимчасово окупованого Кремінського району Луганської області до військово-патріотичного табору на території РФ і виправдали це лісовими пожежами у регіоні
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Знайшли причину – ніби через лісові пожежі, що виникли навколо Кремінщини, окупанти вирішили відправити "на відпочинок" 137 дітей району до Астраханської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що там, у військово-патріотичному таборі, з дітьми займатимуться представники армії РФ. Зокрема, їх навчатимуть керування дронами та підвищуватимуть рівень військово-патріотичного виховання.
За даними ОВА, загалом цей табір має прийняти 750 дітей із так званої ЛНР.
Лисогор підкреслив, що ліси навколо Кремінної палають вже декілька місяців, проте російські загарбники не в змозі протидіяти стихії. В окупантів відсутні спецтехніка і відповідний наказ "зверху".
"Місцевим дітям пощастило, бо просто настала черга. Вони, можливо, й повернуться, а от пожежі нікуди не подінуться", - додав очільник Луганської ОВА.
- 11 червня повідомлялося, що від початку 2024 року на території тимчасово окупованої Луганщини численні пожежі призвели до знищення майже 7 тисяч гектарів лісових масивів.
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